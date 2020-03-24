РосЗМІ масово брешуть про коронавірус: Гудков розніс вигадки пропаганди

Російські ЗМІ, що поширюють різні фейки про походження коронавірусу, зокрема про те, що це спеціально створена біологічна зброя, хворі на конспірологічний параноїдальний розлад.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, вони готові поширювати все, що завгодно, тільки не те, що є насправді.

"Цілком очевидно, що коронавірус – ніяка не біологічна зброя. Він занадто слабкий як для цього. Існує тисячі способів знищувати людей набагато більш ефективним способом, набагато більш швидко і безпроблемно. Російські ЗМІ хворі другим ступенем конспірологічного параноїдального розладу. Вони готові розповсюджувати все, що завгодно, тільки не те, що є насправді", – запевнив Гудков.

Фейки про коронавірус 24 канал

При цьому, за його словами, коронавірус може бути результатом якогось невдалого медичного експерименту в одній із китайських лабораторій.

"Я згоден з тим, що могла бути якась медична помилка, при якій штамп виявився таким хвороботворним, та ще й заразним. Могла бути похибка в роботі, помилка вчених, може, сталася мутація якогось гена, але ні в якому разі коронавірус не є спеціально створеною загрозою. Він занадто слабкий. Абсолютно точно, що це не біологічна зброя, не злий намір і це точно не має ніякого відношення ні до якої конспірології", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус в Україні та світі продовжив свою атаку. Пандемія почалася в китайському місті Ухань в листопаді 2019 року і встигла накрити більш 180 країн – переважно в Європейському Союзі.

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