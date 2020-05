Никто этого не замечает, а зря: на данный момент в России исторически сложилась классическая ситуация безвластия. Путин отсиживается в бункере, имитируя онлайн-деятельность, Мишустин отлеживается на больничной койке, перезваниваясь с перепуганным обнулятором, Белоусов отбивается от нападок в связи с публикациями, порочащими родственников, правительство играет в онлайн-поддавки, огребая игрушечные "люли" от виртуального бункер-фюрера. Никто не знает, что делать и не понимает, чего ожидать. И только мэр Москвы Собянин рулит столичной инфраструктурой, отдавая себе отчет: у кого бразды правления реальностью – тот и есть власть. Получается, что власть сегодня у мэра и у ментов, открывших настоящую охоту на граждан. Точнее – на их деньги, которые у единиц еще остались, и их можно выдернуть, помахивая демократизатором. А вконец оборзевший Собянин берет – да и выдает в эфир, что в Москве инфицировано 300 тысяч человек – в то время, как пропаганда рассказывает о 180 тысячах по всей стране.

И при этом по стране в дни надвигающегося победобесия рассекают какие-то военизированные бригады, поющие под гармошку о славных дедах, пляшущие путинскую джигу и откровенно плюющие на социальную дистанцию со средствами самозащиты. И такой когнитивный диссонанс от всего этого – что хочется прервать этого Хичкока и выйти из душного кинозала на залитую солнцем улицу. Но – увы – это не фильма, и мы не в кинотеатре, и сеанс страшной реальности, похоже, только начинается – с насмерть перепуганными жертвами пропаганды, звереющим мусорьём и растерянными чиновниками, на которых спихнули несвойственные для них функции: решать срочные задачи и отвечать за последствия принятых решений. Вождь плавает в параллельном мире, а на земле творится сущий хаос. Российские врачи составили список из примерно 100 коллег, которые умерли в процессе борьбы с коронавирусом. И это при том, что официально всего от эпидемии погиб якобы 1451человек. Сравните с Италией, которая сообщила о 100 умерших медиках на общем фоне в 18 200 погибших. В Великобритании 150 погибших медиков, на общем фоне 28 000 смертей. Какие еще доказательства нужны, чтобы примерно оценить подлинные масштабы бедствия? Путину докладывают о 2 – 2,5 млн. заболевших, Шойгу и Бортникову – о 5 миллионах. Более того: в докладе фигурирует Санкт-Петербург как мегаполис, подвергшийся наибольшей атаке коронавируса. Просто он был открыт для безвизового въезда, и китайских туристов там было навалом. Так что разговорчики о "скором поэтапном ослаблении режима самоизоляции" - очередное вранье, чтобы не вызвать бурю негодования брошенных государственными бандитами "низов". Эта "глубинная масса" и так бурлит в насмерть заваренной социальной трубе, и, если градус напряжения кардинально повысится – трубу может и прорвать. А в ситуации безвластия такой прорыв "без раскачки" может оказаться критическим для режима. В случае выхода на улицу нескольких мегаполисов, у силовиков не хватит личного состава для бескровного подавления мятежей. Значит, Кремль повысит градус жестокости и прольет кровь, после чего начнется термоядерная реакция, последствия которой предсказать невозможно.

Единственное, что Кремль распорядился запустить уже сейчас – это работу строек, чтобы занять хоть чем-нибудь звереющих от безделья мигрантов, которые уже вышли на "большую дорогу", ежедневно повышая уровень социальной напряженности. К тому же, простой превратившейся в государствообразующую отрасли, чреват её полным обрушением. Так что прислушался Собянин к завываниям Хуснуллина и повелел: "Запускай, пока не прорвало!" Но, как ты ни скрывай очевидное, а "вертикаль" вибрирует, как ржавая арматура. И вот уже миллиардер Дмитрий Босов – генеральный спонсор "ночной хоккейной лиги" резво отбрасывает коньки, стреляясь из наградного пистолета. Если пролистать страницы его славной бизнес-биографии – выяснится, что истоки успеха Босова лежат в причастности к криминальным группировкам, захватившим в 90-е металлургические предприятия. В 1997 году покойный стал счастливым обладателем 20% акций Красноярского алюминиевого завода, за активы которого в 90-е годы велись "алюминиевые войны", где было все по-взрослому, вплоть до кровавой "заказухи". Либо миллиардер что-то вспомнил, либо ему помогли забыть это "что-то" навсегда, потому что уже через день был задержан "красноярский Челентано" - Анатолий Быков, которому тотчас предъявили обвинение в организации двойного убийства. Как "привет из лихих 90-х". На самом высшем уровне вокруг путинского бункера закручиваются вихри руками силовиков. Это ФСБ расчищает дорогу к заветной цели: подойти к ослабевшему вождю и, заглянув в его бесцветные глаза, сделать последнее предложение, от которого тот не сможет отказаться. И пусть Собянин бьется на своем посту, блистая доспехами: и на него, в случае чего, есть тонны компромата.

Главное – чтобы в этой битве одних ублюдков с другими не смешал карты вечно не вовремя просыпающийся плебс. Потому решено пугать его вечно восстающей из пепла американской военщиной. Американское издание We Are The Mighty спрогнозировало, к чему мог бы привести взрыв термоядерной бомбы в десять тысяч мегатонн над Москвой. Ни к чему не обязывающая публикация вызвала пропагандистский шторм в акватории путинской информационной лужи. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал публикацию агрессией и призвал впредь не шутить подобным образом с Россией. "США, вместо того, чтобы заниматься рухнувшей экономикой, вздумали запугать Россию, обнажив скрывающееся под маской лицо агрессора, - возбудился впечатлительный депутат, и пообещал: - Противник не успеет даже помолиться, как будет мгновенно уничтожен!.." Если бы такой публикации не было – ее следовало бы придумать, ибо это - лучший повод для отвлечения внимания от надвигающегося внутрироссийского коллапса. И, пока на подступах к бункеру рычат уже готовые сцепиться друг с другом политические животные – "глубинный народ" должен сидеть в самом темном углу пещеры, оскалившись в сторону Запада и вычесывая из шерсти милитаристских мандавошек.

А в это время дерзкий вирусняк крутит на себе корону пещерной империи, как хочет. И никто не знает: что будет дальше? Выйдет хмырь плешивый из бункера или его там замуруют? Вихри враждебные веют над скрепной. Завывают и искрят. Еще не началось, а уже понятно: выживут не все.