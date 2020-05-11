Контролюють лікар і охорона: стало відомо, як готують їжу для Путіна

Їжа, яка потрапляє на стіл до президента Росії Володимира Путіна, проходить особливу перевірку. Всі продукти спочатку потрапляють до лабораторії, а саму їжу готують на кухні Федеральної служби охорони або в присутності санітарного лікаря.

Про це РИА Новости розповів колишній генеральний директор комбінату харчування "Кремлівський", президент Федерації рестораторів і готельєрів Росії Ігор Бухаров.

Володимир Путін zen.yandex.ru

Він поділився, що всі продукти, які доставляються для президентського столу, мають сертифікати відповідності, однак їх все одно додатково перевіряють. Іноді через те, що продукти не проходили перевірку, доводилося в терміновому порядку вносити корективи в меню.

Як писав OBOZREVATEL раніше, президента Росії Володимира Путіна висміяли в мережі після появи на публіці 9 травня в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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