"Контрольний в голову": в Москві розстріляли впливового силовика

У Москві по вулиці Академіка Анохіна сталася стрілянина, у результаті якої загинуло двоє осіб.

Як повідомили російським агентствам ТАСС та "РІА новини" джерела в правоохоронних органах, загиблими виявилися начальник центру протидії екстремізму Інгушетії Ібрагім Ельджаркієв та його брат Ахмед.

Ібрагім Ельджаркієв ВВС

Російські ЗМІ пишуть, що вбивця точно знав, де в цей вечір буде начальник центру по боротьбі з екстремізмом по Інгушетії і чекав його. Вийшовши з машини він зробив три постріли в спину і один контрольний в голову Ібрагіму, і дві кулі в тулуб і ще одну в голову Ахмеду.

Після кілер втік на "Фольксвагені Поло". У Москві оголошено план "Перехоплення".

За даними ТАСС, глава інгушського Центру "Е" знаходився в Москві в особистих справах. У той же час, телеграм-канал Mash стверджує, що у столиці поліцейський був у відрядженні і супроводжував "одного з ключових свідків" по якійсь кримінальній справі.

Також в ЗМІ опублікували відео самої перестрілки.

Відео з камер: кілер розстрілює двох чоловіків в Москві. Перед тим, як втекти, вбивця добиває їх контрольними в голову. pic.twitter.com/bb83JOg9OA - baza (@bazabazon) 2 листопада 2019 р

Як виявилося, у січні на керівника центру з протидії екстремізму по Інгушетії вже скоювали замах. Тоді невідомі обстріляли його автомобіль. В результаті Ельджаркієв не постраждав, поранення отримали двоє співробітників поліції та один цивільний. На наступний день один з поліцейських помер в лікарні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в перестрілці в Харкові 25 жовтня було вбито Володимира Борох – один зі свідків у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

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