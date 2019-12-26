"Контент для підняття крану": завод в Росії осоромився еротичним календарем. Фото 18+

Працівники кранового заводу в Набережних Челнах (Росія) напередодні Нового року випустили еротичний календар. У ньому вони спробували показати варіацію на тему складних технологічних процесів, які втілюють на підприємстві.

Відверті фото календаря опублікували на Tekegram-каналі Mash. Автори поста уточнили, що це давня традиція заводу, оскільки подібну видавничу продукцію вони випускають щороку (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця. Увага, контент 18+!).

"Еротика від кранового заводу? Буває і таке. Гарячі робітнички з Набережних Челнів випустили новорічний календар з блекджеком та іншим супутнім. Спершу запитують бажання колективу, потім втілюють всі свої фантазії (ну майже всі) на знімальному майданчику. Виходить гаряче – як довгий цикл навантаження, як завзяті роботяги в роздягальнях, як жар масла в редукторі. Контент для підняття вашого крану", – іронізують в дописі над дивним календарем.

Еротичний календар кранового заводу Mash

Еротичний календар кранового заводу Mash

Еротичний календар кранового заводу Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі медіахолдинг "Думська" також випустив еротичний календар на 2020 рік за участю своїх співробітниць. На кожному фото, на яких дівчата демонструють свої сідниці, позначена одна із серйозних, на їхню думку, міських проблем: хаотична забудова і затори на дорогах, проблема з пожежною безпекою, корупція і навіть ставлення до іноземців в ресторанах.

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