Повернення Росії в G8 можливо тільки за умови повернення Україною анексованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі, звільнення українських політв'язнів і моряків, – заявив президент України Володимир Зеленський.

Представник російського МЗС Марія Захарова відповіла на цю заяву у властивій їй манері і заявила, що готова "по-братськи консультувати" главу української держави.

Чому для важливої заяви президент України обрав Facebook? Чому йому відповів навіть не глава російського МЗС, а спікер? Як вирішиться питання з поверненням Росії в G8? І яку роль в цьому може зіграти звільнення українських політв'язнів?

У сучасну епоху засоби викладення своєї позиції змінюються. З огляду на те, що тепер зовнішню політику ми сприймаємо через Twitter Трампа, я думаю, що Зеленський знаходиться в тренді. Наскільки це відповідає традиційній дипломатії – питання відкрите. Напевно, не дуже. Але, тим не менше, для донесення смислів до широкого читача це, напевно, цілком виправданий крок.

Що стосується реакції Росії – ну, чого можна очікувати від Росії? Власне кажучи, це не в перший, не в другий і не в третій раз. У них своя позиція. А Захарова – це взагалі унікальне явище навіть у сучасній нестандартній системі спілкування на міждержавному рівні. Так що її коментувати я не збираюся.

В даному випадку навряд чи можна зробити щось більше. Сигнал посланий. І, наскільки я розумію, він відповідає позиції Британії та Німеччини.

Зрештою, не Україна буде вирішувати, повертати Росію в G8 чи не повертати. Але висловити свою думку – це правильно.

Як буде вирішено питання? Наскільки я розумію, в таких ситуаціях повинен бути консенсус. Якщо консенсусу немає, то навряд чи це буде вирішено. Принаймні, найближчим часом.

Тим більше що Макрон теж не сказав, що прямо зараз він хотів би без якихось кроків з боку Росії повертати її в G8. Це пас до того, щоб Росія подумала, чи потрібно їй, хай не в повному обсязі, але все ж зробити якісь суттєві кроки.

Володимир Путін Офіційний сайт президента РФ

Думаю, що одним з таких кроків може бути звільнення всіх військовополонених, політичних в'язнів в системі обміну "всіх на всіх". Це буде суттєвий крок, і це, звичайно, посилить позиції тих, хто виступає за повернення Росії до складу G8. Наскільки це буде результативним, принаймні, в найближчій перспективі, залежить, знову-таки, від можливості досягнення консенсусу.

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