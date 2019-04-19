Россия живет в условиях невиданного морального кризиса. Результаты опроса "Левада-центра" об отношении россиян к Сталину — тому яркое подтверждение.

Согласно новым данным, более половины опрошенных хорошо или "с уважением" относятся к главному палачу нашей общей истории, виновному в гибели десятков миллионов русских, украинцев, татар, евреев, литовцев и других народов СССР и Европы.

Если не считать кремлевских троллей или сотрудников того департамента администрации президента, который принято называть Коммунистической партией Российской Федерации, то комментирующие эти данные разделились на две группы, - пишет Константин Эггерт для DW. - Одни, как автор этих строк, пребывают в глубокой печали. Другие объясняют: не стоит торопиться с драматическими выводами. Во-первых, в таком состоянии общества виновата власть, ведь госТВ изо дня в день талдычит про великие достижения СССР в период правления Джугашвили. Что ж, в этом объяснении есть доля истины. Третьяковы, Никоновы, Лукьяновы, Соловьевы и Киселевы, вкупе с Российским военно-историческим обществом, 24 часа в сутки, семь дней в неделю славят советский неоимпериализм, пестуют ностальгию по СССР, травят общество циничными разговорами о том, что нет никаких ценностей, есть только интересы. Но с этими "внуками Молотова — Риббентропа", слугами нынешнего политического режима все ясно. Как ясно все и с самим режимом. Выживают как могут. А вот почему именно так и могут, заслуживает отдельного разговора.

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Ведь есть второе модное объяснение, дополняющее первое: дескать, мы наблюдаем не столько любовь к Сталину как таковому, сколько тоску по сильному, но справедливому государству, объяснимую на фоне тотального воровства и разложения правящего класса. Читай: это даже неплохо, потому что отражает скрытое до поры до времени неприятие нынешней коррумпированной власти. Мол, страдающие матери-одиночки в Кемерово и безработные Липецка таким образом выражают свой протест против существующей реальности. Предполагается, что мы должны посочувствовать несчастным и понять их желание торжества социальной справедливости в том виде, в каком ее воплощал Иосиф Виссарионович.

Боюсь показаться грубым, но я этого делать не намерен. Не потому, что мне не жалко матерей-одиночек или безработных. А потому, что — и пусть меня обвинят в элитаризме, снобизме и прочей политической некорректности — не это их спасет. Такая жалость сродни обезболивающему без терапии.

В 1975 году портретики генералиссимуса часто встречались на ветровых стеклах автобусов. И на киносеансах публика аплодировала появлению на экране артиста Бухути Закариадзе в роли Сталина. Тогда тоже всех безмерно раздражали маразм и беспросветность брежневской эпохи. Теперь их потомки (а часто и те, кто сами аплодировали в кинотеатрах) ностальгически вспоминают "дорогого Леонида Ильича" вслед за Сталиным. Ведь при нем "дети ездили в пионерские лагеря и всех ждала гарантированная пенсия в 132 рубля".

Мне это слушать надоело. Если 50 лет назад еще можно было оправдать такие настроения нехваткой информации и страхом, то сегодня этого оправдания нет. Нет его у учителей, впаривающих детям рассказы про мудрого вождя, спасшего страну от Гитлера, а затем набивающих избирательные урны "правильными" бюллетенями. Нет его и у профессоров, приглашающих Стариковых и Прохановых выступать перед студентами, но не зовущих в аудитории сотрудников "Мемориала" — для ознакомления со всем спектром мнений, как и полагается в университете. Нет его и у журналистов провластных СМИ, которые давно уже не журналисты, а ретрансляторы кремлевских методичек. И ведь сегодня, в отличие от тридцатых или сороковых, за неучастие во лжи не отправят на Игарку.

Вы губите себя и свою душу, но это, в конце концов, касается лично вас. Но вы одновременно убиваете нашу страну, а это намного серьезнее и касается лично меня. Поэтому мне больше нет дела до ваших низких зарплат, избытка лекционных часов и начальников-самодуров. И меня не трогает ваше нежелание возвращаться из Москвы или Екатеринбурга в родной Златоуст или Уссурийск, из которого вы с трудом выбрались на ВГТРК и где у вас осталась мама, которая очень любит Путина (и, возможно, с уважением относится к Сталину).

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Вы вечно выступаете в роли жертв. А я вам вечно должен — свое понимание, сочувствие, смирение. Хватит. В стране, где более двух третей населения "уважают" людоеда, расстреливавшего наших предков и гноившего их в бараках ГУЛАГа, меньшинство имеет право не испытывать теплых чувств к такому большинству. Единственная задача этого меньшинства — говорить правду. Горькую, непереносимую в своей жестокости. Правду о загубленном нами ХХ веке. О стране, где палачи и жертвы менялись местами, как в кадрили. О семьях, где предательство присяги (как было с одним из моих предков) сначала возносило на вершины карьеры, а потом бросало в заплеванные расстрельные подвалы разнообразных "больших домов". В кабинетах, расположенных над этими подвалами, часто до сих пор сидят под портретами "борца с беспризорностью" Дзержинского люди, гордо величающие себя чекистами.

История — ироничная штука. Нет лучшего подтверждения катастрофического и бесповоротного поражения Советского Союза в холодной войне, чем нынешнее состояние российских умов. Спустя четверть века и власть, и граждане только и могут, что тосковать об усатом чудовище и мечтать быть как он. "Нас все боялись", "принял с сохой, оставил с атомной бомбой", "был культ, но была и личность" — вы действительно не понимаете, как все эти истасканные банальности жалко и бессильно звучат?

Сегодня о сталинском времени, да и вообще о коммунистическом режиме известно вполне достаточно, чтобы сделать выводы, по-настоящему достойные свободных граждан свободной страны. Если вы не хотите разобраться, "что такое хорошо и что такое плохо", то, значит, Россию ждут тяжелые времена. Ведь рано или поздно все эти любители "закона и порядка" по-сталински могут захотеть применить его на практике. И тогда хорошо не будет никому — от кремлевских чиновников до тех самых ныне тоскующих по "сильной руке" безработных и матерей-одиночек.

А у 14 процентов, которые сегодня не склоняют головы перед Сталиным и его поклонниками, будет лишь одно утешение: они всё знали — и пытались предупредить других.

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