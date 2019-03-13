В Эстонии заявили о намерении вытребовать у России Ивангород в Ленинградской области и часть Псковской области, которые ранее входили в состав Эстонской РСР, и она имеет на это право, как и другие государства, территории которых оккупировала СССР, а позже и Российская Федерация.

Мне кажется, любое государство имеет на это право, тем более что Россия сама подает пример. То есть фактически Россия предложила считать недействительным соглашение о нерушимости европейских границ. Это начало процесса, и РФ, по существу спровоцировала пересмотр собственных границ. Она показала, что эта тема не только допустима, но и необходима.

Оккупация Крыма "Украинская правда"

И речь же идет не о том, что Россия что-то обсуждала, было время, когда обсуждался тот же Крым, но в настоящее время Россия преступила к реализации этих обсуждений. И было бы странно, если бы Эстония или любое другое государство, та же Финляндия, у которой часть территорий варварски были отобраны Сталиным, не попробовали бы восстановить справедливость.

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Я не удивлен, было бы странно, чтобы эти страны не воспользовались прецедентом, который создала сама Россия.

Законодательно проведение референдума об отсоединении от РФ это очень тяжелое преступление – посягательство на территориальную целостность наказывается очень строго. Но понимаете, эстонцы ведь не особенно настаивают, все понимают, что наступит момент, когда Россия, или государство, которое образуется на ее территории, не будет в состоянии проводить такую агрессивную, имперскую, милитаристскую политику. Эстонцы поступают очень правильно, глядят вперед. Странно, что Украина не претендует на часть своих территорий, которые были захвачены Советским Союзом.

Все ссылаются на акт по передаче Крыма, но ведь в то же самое время был акт о передаче части территорий Украины России. Но российская власть не должна поднимать вопрос о справедливости для Украины, об этом должна говорить сама Украина. К сожалению, сейчас некогда решать эти вопросы, там выборы. Но будем надеется, что следующий президент, который будет посмелее, он поставит этот вопрос.

Понятно, что Россия будет защищаться, будет говорить о нарушении соглашений о нерушимости границ, но все здравомыслящие люди скажут, что "ребята, вы же сами создали этот прецедент. Давайте восстановим Хельсинское соглашение, но тогда освобождайте Крым, освобождайте восток Украины, освобождайте Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию". И еще есть много территорий, которые оккупировала Россия и СССР. Есть с чем работать.

Я не думаю, что Россия будет ссылаться на какие-то документы, которые сама же и нарушила. Это очень интересный дипломатический шаг, очень правильный, и это в интересах Украины и других государств, которые окружает империя.

Обязаны поднимать эту темы. На месте дипломатов Украины и других стран, я бы обратился к Хельсинскому соглашению о нерушимости границ. Пора этот вопрос поднимать.

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