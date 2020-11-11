Британський таблоїд The Sun недавно оголосив, що у президента РФ Володимира Путіна хвороба Паркінсона, тому на початку 2021 року він піде у відставку.

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В подтверждение сенсации таблоид опубликовал одно из последних видео, на котором Путин встречается с Лукашенко, и авторы публикации обратили внимание, что ноги президента РФ были в постоянном движении, а руки сильно сжимали подлокотник стула, пишет Игорь Яковенко для detaly.co.il.

Летом этого года известный доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров сделал сенсационное заявление: у Путина – проказа. Профессор Гундарев убежден, что Путина заразил экс-президент Украины Виктор Ющенко. Профессор очень переживает, что российского президента не лечат. Помимо Путина, "прокаженный" Ющенко, по мнению Гундарева, заразил чуть ли не всю мировую политическую элиту, включая Юлию Тимошенко и Ангелу Меркель.

"У него появились синяки на лице, надулись скулы. Тогда и начались спекуляции, что это ботокс. Вздутые щеки, как у Юли, как у Виктора, изменились уши – человек другой. Я как врач переживаю, что его не лечат", – делится своей озабоченностью профессор Гундарев.

Другой профессор, Валерий Соловей, довольно давно интригует общественность многозначительными намеками на то, что Путину "все хуже и хуже", что он "скоро не сможет управлять страной", и поэтому уже совсем скоро, в январе 2021 года, Путин объявит о своем уходе. "Путин объявит о транзите в январе", – знает Валерий Соловей. И тут же сообщает, что Путину на самом деле только что стукнуло не 68 лет, а целых 70.

Валерий Дмитриевич – доктор исторических, а не медицинских наук, а в недавнем прошлом возглавлял кафедру по связям с общественностью МГИМО, то есть, обучал студентов пиару и политтехнологиям. Поэтому его диагностика путинской болезни обладает изящной уклончивостью, таинственностью, а также широтой и изменчивостью. В основном он предлагает формулировку: "Путин уходит из-за личных обстоятельств непреодолимой силы". И при этом крайне выразительно смотрит на интервьюера. Еще недавно он прозрачно намекал российскому изданию "Собеседник.ru" на то, что у Путина рак, приводя в качестве доказательства тот "факт", что российские лаборатории по заданию президента спешно ищут "чудо-лекарство от рака". А выступая в качестве источника "эксклюзива" для The Sun, Соловей намекает, что Путин уйдет из-за прогрессирующей болезни Паркинсона, и его подталкивают к этому Алина Кабаева и две его дочери.

"Есть семья, она имеет на него большое влияние. Он намерен обнародовать свои планы по передаче власти в январе", – объяснил профессор Соловей.

Какова доля правды во всех этих версиях? И почему столь разные люди, среди которых не только медики, но и политтехнологи и журналисты, срочно записались в лечащие врачи Путина и ставят ему столь разнообразные диагнозы?

На второй вопрос ответить просто. Абсолютная закрытость власти и тотальное вранье кремлевской обслуги дает простор для самых разных конспирологических версий и домыслов. В этом пространстве закрытости и вранья власти расцветают производители сенсаций, высосанных из неких тайных "источников". Тут вне конкуренции профессор Соловей. "Летом рубль рухнет до 110 за доллар. Это я знаю точно". Такое пророчество Валерия Соловья в мае этого года опубликовали многие СМИ. Среднемесячный курс доллара в августе был 73,45, в июле рубль колебался от 70,44 до 73,36 за один доллар. Ошибка более чем в полтора раза невероятная для финансовых аналитиков, но вполне приемлемая для политтехнолога.

По поводу "доказательств", что Путин дрыгает ножками и сучит ручками, а значит, у него болезнь Паркинсона: можно посмотреть видео с Путиным и десяти-, и 20-летней давности и убедиться, что он и тогда делал эти странные движения ногами, как бы притоптывая в сидячем положении. И какие-то постоянные суетливые движения руками ему тоже всегда были свойственны.

Возможно, у Путина рак. Возможно, болезнь Паркинсона. Возможно проказа, СПИД, сифилис, COVID или бубонная чума. Не будучи лечащим врачом Путина – бог миловал – и вообще, не будучи врачом, не рискну ставить диагноз по фотографии и по видео.

Но те основания, по которым "эксперты" делают выводы, что "Путин – все", мне представляются несостоятельными. Я не знаю, откуда у Путина эта довольно неприятная привычка притоптывать ножками, когда он сидит. Но она у него давно. Так же как привычка вертеть что-то в руках.

Постоянные слухи о том, что "Путин – все", имеют еще один источник, а именно несколько законодательных новшеств. Во-первых, закон о Госсовете, который, по конспирологической версии, должен заменить Путина. Во-вторых, закон о пожизненном сенаторстве, которое полагается бывшим президентам. И в-третьих, закон о вечной и окончательной неприкосновенности бывших президентов, благодаря которой бывший президент до конца жизни может совершать любые уголовные преступления и ему за это ничего не будет. Причем, отодрать эту неприкосновенность от бывшего президента совершенно невозможно.

Мне эти основания для прогнозов о скором уходе Путина не представляются убедительными. Путин прекрасно знает, что в той системе, которую он выстроил в течение 20 лет, закон не имеет никакого значения. И если новый президент по каким-то своим резонам захочет уничтожить Путина, ему, при той системе власти, которая ему достанется от Путина, достаточно будет щелкнуть пальцами – и Путина не будет. Не защитит ни сенаторство, ни неприкосновенность. И то и другое отменяется мгновенно по воле президента. Уж что-что, а инстинкт самосохранения у Путина развит в высочайшей степени. Не случайно он единственный из всех мировых лидеров сидит практически безвылазно в бункере.

Только что завершились выборы президента США. Можно как угодно относиться к Трампу и Байдену, но при всей экстравагантности 45-го президента США, все понимают, что 20 января 2021 года хозяином Белого дома станет 46-й президент, и это будет не Трамп. Когда и как от России отцепится Путин, не знает никто. Ясно только, что это не произойдет на выборах.

Поэтому и столь востребованы конспирологические версии про болезни Путина, про то, что он вот-вот уйдет. От безнадеги людям хочется верить в чудо. Надо же во что-то верить. Ну не в себя же, на самом-то деле…

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