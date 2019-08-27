Конспірація? Путін змінив прізвище

В архівній виписці з Росреєстру на колишню квартиру Путіних у Санкт-Петербурзі замість прізвища президента РФ Володимира Путіна з'явилося ім'я неіснуючого Ігоря Петровича Сергєєва-Градського.

Прессекретар президента Дмитро Пєсков прокоментував публікацію, пояснивши, навіщо глава держави змінив прізвище, пише "Собеседник".

"Я вам, чесно кажучи, не можу сказати, я просто не володію інформацією – це перше. Друге: я не можу виключати – ще раз повторюю, не знаю точно, але не можу виключати, – що це могло бути пов'язано з тим, що Володимир Путін є об'єктом державної охорони, таким, якого найбільше охороняють у нашій країні. Можливо, це пов'язано з правилами забезпечення безпеки, але в цьому випадку я припускаю вголос", – сказав він.

Володимир Путін

Водночас Пєсков підкреслив, що точної інформації у нього немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін розлютив росіян твердженням, що рівень їхніх доходів зростає.

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