Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Конспірація? Путін змінив прізвище

2.3т Читати матеріал російською

В архівній виписці з Росреєстру на колишню квартиру Путіних у Санкт-Петербурзі замість прізвища президента РФ Володимира Путіна з'явилося ім'я неіснуючого Ігоря Петровича Сергєєва-Градського.

Прессекретар президента Дмитро Пєсков прокоментував публікацію, пояснивши, навіщо глава держави змінив прізвище, пише "Собеседник".

"Я вам, чесно кажучи, не можу сказати, я просто не володію інформацією – це перше. Друге: я не можу виключати – ще раз повторюю, не знаю точно, але не можу виключати, – що це могло бути пов'язано з тим, що Володимир Путін є об'єктом державної охорони, таким, якого найбільше охороняють у нашій країні. Можливо, це пов'язано з правилами забезпечення безпеки, але в цьому випадку я припускаю вголос", – сказав він.

Новини
"Він помре, але..." У США передбачили кінець епохи Путіна у Росії

Володимир Путін

Володимир Путін

Водночас Пєсков підкреслив, що точної інформації у нього немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін розлютив росіян твердженням, що рівень їхніх доходів зростає.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
17
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
вова петю не догнал пока еще. тот целую семью переименовал для мальдив))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...