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Конфуз Путіна з морозивом: в Росії виправдали безглузду ситуацію

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи була жінка, яка продала лідеру країни Володимиру Путіну морозиво на авіасалоні МАКС, тією ж, яка зробила це два роки тому.

Про це написало видання "РИА Новости". Пєсков сказав, що "це питання" потрібно ставити не йому (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Я вам скажу, що ми не знаємо. Очевидно, що на МАКСі з року в рік працюють одні й ті ж компанії. Багато компаній повторно беруть участь. І ті, які займаються торгівлею морозивом, теж. Але, чесно кажучи, навіть не знаю, чи це та ж продавчиня, чи ні", – сказав він.

Президент РФ Володимир Путін купує морозиво в 2019 році

Президент РФ Володимир Путін купує морозиво в 2019 році

Скріншот

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Президент РФ Володимир Путін купує морозиво в 2017 році

Президент РФ Володимир Путін купує морозиво в 2017 році

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Путін, який пригостив свого турецького колегу Реджепа Тайіпа Ердогана морозивом на авіасалоні МАКС, купив його у тієї ж продавчині, що і два роки тому. У мережі росіяни припустили, що жінка – агент під прикриттям.

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Особи
Володимир Путін Дмитро Пєсков
Місце
Росія
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Predin Paul
Predin Paul
актерский состав кардебалета надобно периодически обновлять,а то -одна лажа за другой.
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Нужно было пересчитать на публике сдачу. В спектакле должны участвовать все правдоподобно
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Сегодня - мороженщица, завтра - балерина, послезавтра - журналист. КГБ должен уметь всё.
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