Кому ще не зрозуміло, що щур здоровий і йти не збирається? Хто ще вишукує в ньому смертельні болячки, оспівані безжурною політ-професурою? Щур з'явився на "пресуху" в бадьорому здоров'ї і звичної агресивної спритності, випливши з "моря проблем", налитого за 21 рік свого правління. І коли кореспондент Бі-бі-сі Стів Розенберг запитав, чи не відчуває бункерна тваринка "хоч частку" відповідальності за погіршення відносин Росії і Заходу – істота розгорнулося на всю широчінь. "Ми білі і пухнасті".

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Потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний!.. Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки? Ну если уж не белые и пушистые, то весьма благообразные…" - и вся пишущая пещера воинственно закивала крысиными головами: "Дело говорит наш самодержец! Как здорово отбрил заморского информационного барыгу!" И тут же вскипело у РИА-Новостей, подогнавших вопрос о "международной безопасности". Ибо подгорает: Байден – не Трамп, с распушенной крысой любезничать не станет. Вот и приходится совершать "наброс веерных понтов" на опережение: "Гонка вооружений уже идет, но Россия побеждает в ней с помощью гиперзвукового оружия". И полетели в небеса "Кинжалы", "Цирконы" да "Авангарды", размахались не на шутку, подмигивая лазерными "Пересветами" в межгалактическую "Синеву". Правда, всего этого ядрёного великолепия заморский "бибисюк" не дождался: ушел с пресс-конференции победиссимуса, нервно покрутив пальцем у виска.

А чуть позже стало известно, что спортивный арбитражный суд объявил решение по делу ВАДА и РУСАДА. На двух ближайших Олимпиадах сборной России не будет, но российские спортсмены будут допущены в качестве нейтральных — без флага и гимна, как и на всех чемпионатах мира с 17 декабря 2020-го по 16 декабря 2022-го. Вот реальный результат крысиных спец-вылазок питомцев плешивого Пу. И никакие "Кинжалы" с "Посейдонами" арбитражный суд не напугали и не потрясли, потому что в цивилизованном обществе очень просто: если шулера схватили за руку, то верить ему никто не будет, более того – станут следить с утроенной зоркостью. И сколько ни размахивай своими вундервафлями – репутация ублюдка из подворотни приклеится к тебе пожизненно. Хотя есть и оборотная сторона. Сначала Россию отстранили на 4 года, но потом "откатили", смягчив наказание до 2-х. Это решение вызвало недовольство Джима Уолдена, адвоката российского информатора ВАДА Григория Родченкова: "Решение бессмысленное и незаслуженное. Вопреки многочисленным доказательствам коррупции, допингового мошенничества и воспрепятствования правосудию, включая наглую попытку сфальсифицировать доказательства и ложно обвинить доктора Родченкова, арбитражный суд в очередной раз доказал, что не хочет и не способен реально бороться с систематической и давней криминальной ситуацией в России", — сказал он в интервью New York Times. Досаду адвоката можно понять: в большом спорте крутятся большие деньги, и токсичная мафиозная Россия с азартом моет свое грязное бабло на чемпионатах да олимпиадах, походя замазывая международное чиновничество. И здесь необходима воля мирового полит-истэблишмента, способного принципиально отказаться от порочных схем и смыть грязные деньги в криминальный коллектор.

Учитесь, как надо! Сестра Михаила Мишустина – Наталья Стенина – развелась с мужем – бизнесменом Александром Удодовым – через два дня после публикации расследования о его причастности к хищению 5,2 млрд рублей. В России гиперзвуковые не только ракеты, но и разводы. Два дня – и всё, "не муж ты мне, гнида вороватая, развод и девичья фамилия, бабло и койка пополам". Тем не менее, кое к чему спортивные чиновники прикасаться не желают: Владимир Путин в ближайшие два года не сможет посещать чемпионаты мира и Олимпиады. Лично он и его окружение. Запрет на посещение крупных спортивных форумов касается всех высших чиновников России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, депутатов Государственной думы и главы государства. Но, если кто-то полагает, что двух лет наказания для нашего крысятника вполне хватит, и за это время произойдут системные изменения – он глубоко заблуждается. "Я для себя еще не принял решения — пойду я-не пойду на выборы в 2024 г., но что касается стабильного развития страны — это многого стоит. Но формально это разрешение есть от народа — делать или не делать я посмотрю" - вот что сказал пушистый плешивец на пресс-конференции. То же самое он врал по поводу 2004-го и 2012-го, а потом и насчет 2018-го. Никуда он не уйдет, он не самоубийца, готовый принять табакерку в голову. Только пожизненно, и только на вынос копытами вперед.

А, пока у козлопута все росло и колосилось, в России все падало и увядало. В 13 регионах в зоне спада оказались все сектора экономики, а еще в 25 субъектах падают 4 из 5 ключевых отраслей. На конец сентября суммарный дефицит бюджетов субъектов РФ достиг почти 296 млрд рублей. "Дыра" в региональных госфинансах увеличивается с середины лета, и за два последних месяца ее размер вырос в 64 раза. На начало октября Минфин зафиксировал рекордный за 6 лет дефицит. Но "белый пушистый Пу" рапортует о том, что "Россия слезла с нефтяной иглы" - в то время, как львиная доля бюджета продолжает формироваться из доходов, полученных от экспорта полезных ископаемых. Россию сбрасывают и с "иглы", и вообще со счетов. Изоляция, в которую загнали страну полоумный дон Путлеоне со своим гангстерским окружением, аукнется населению беспросветной отсталостью во всех сферах жизни. "Не жили богато? – так окунемся же во мрак нищеты!" - под этим девизом "новая нефть" красно-коричневой жижей будет плескаться у ног лубянского Голлума. Пока не пересохнет демографический источник, бьющий из недр глубинной обреченности…

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