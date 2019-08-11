"Кому на Русі жити добре?" Медведєв розлютив мережу відео зі своєї резиденції

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв показав подароване президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим цуценя алабая в стінах шикарної резиденції Горки-9 в Підмосков'ї.

Відповідне відео з'явилося на сторінці Медведєва в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Всім, хто цікавився долею подарунка від президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова. Це Айк, йому 4 місяці, обживається в Горках", – написав він.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

У кадр потрапили також локації самої резиденції: мармурові сходи, дорого оформлений зал засідань і величезна територія за будинком.

Користувачі обурилися кадрами. "Ліси горять, люди задихаються! Ти з собачкою граєшся?", "Кому на Русі жити добре?", "А чи не жирно собаці?" – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бердимухамедов подарував схоже цуценя президенту Володимиру Путіну. Незабаром він привіз собаку і Медведєву.

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