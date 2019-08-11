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"Кому на Русі жити добре?" Медведєв розлютив мережу відео зі своєї резиденції

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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв показав подароване президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим цуценя алабая в стінах шикарної резиденції Горки-9 в Підмосков'ї.

Відповідне відео з'явилося на сторінці Медведєва в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Всім, хто цікавився долею подарунка від президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова. Це Айк, йому 4 місяці, обживається в Горках", – написав він.

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"Кому на Русі жити добре?" Медведєв розлютив мережу відео зі своєї резиденції

Скріншот з відео

"Кому на Русі жити добре?" Медведєв розлютив мережу відео зі своєї резиденції

Скріншот з відео

"Кому на Русі жити добре?" Медведєв розлютив мережу відео зі своєї резиденції

Скріншот з відео

"Кому на Русі жити добре?" Медведєв розлютив мережу відео зі своєї резиденції

Скріншот з відео

У кадр потрапили також локації самої резиденції: мармурові сходи, дорого оформлений зал засідань і величезна територія за будинком.

Користувачі обурилися кадрами. "Ліси горять, люди задихаються! Ти з собачкою граєшся?", "Кому на Русі жити добре?", "А чи не жирно собаці?" – написали в коментарях.

"Кому на Русі жити добре?" Медведєв розлютив мережу відео зі своєї резиденції
"Кому на Русі жити добре?" Медведєв розлютив мережу відео зі своєї резиденції
"Кому на Русі жити добре?" Медведєв розлютив мережу відео зі своєї резиденції
"Кому на Русі жити добре?" Медведєв розлютив мережу відео зі своєї резиденції
"Кому на Русі жити добре?" Медведєв розлютив мережу відео зі своєї резиденції
"Кому на Русі жити добре?" Медведєв розлютив мережу відео зі своєї резиденції

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бердимухамедов подарував схоже цуценя президенту Володимиру Путіну. Незабаром він привіз собаку і Медведєву.

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Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
Теги
Росія Новини Росії
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
народ хуже собаки живет и лижет димону и пукину задницы!
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Воронов Сергей, парадокс русской души !
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Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
Они все живут при загнивающем империализме в который попали из социализма с "человеческим лицом". Вот и построили новый мир кто был ничем тот стал всем.
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