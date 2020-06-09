Компанія Danone зняла рекламу з актором Пореченковим, який стріляв по ЗСУ на Донбасі. Відео

Французька компанія Danone у Росії зняла в рекламі своєї продукції відомого російського актора Михайла Пореченкова, який раніше перед камерами хвалився тим, що у 2014 році стріляв по українських військових на Донбасі.

Відповідний рекламний ролик опубліковано на каналі компанії в YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у кліпі Пореченков показує на камеру пляшечку з пробіотиком і каже: "Вдома добре, а з Actimel ще краще".

Пореченков у рекламі Danone Скриншот

Варто зазначити, що група компаній Danone більше двадцяти років є виробником і дистриб'ютором продуктів харчування. Її заводи є і в українських містах Херсон та Кременчук.

Водночас, як відомо, 30 жовтня 2014 року Пореченков відвідав "ДНР" і виїхав на позиції бойовиків у районі Донецького аеропорту. Там він зробив декілька пострілів по позиціях українських захисників ДАП із великокаліберного кулемета.

За вказаним фактом МВС України внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, аби відкрити на скандального актора з РФ кримінальне провадження, а Міністерство культури ініціювало заборону на фільми з Пореченковим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російського актора Михайла Пореченкова, який в 2014 році стріляв по українським військовим на Донбасі, порівняли з радянської співачкою.

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