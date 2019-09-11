"Три питання": Зеленського звинуватили у бездіяльності через договори з Росією

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що призупинення процесу розірвання договорів між Україною і Росією щодо СНД викликає запитання.

Про це він сказав у коментарі OBOZREVATEL. "Те, що з 400 документів розірвали тільки 48, викликає три знаки питання".

Коментуючи факт постановки на паузу цього процесу, заступник міністра зауважив, що раніше російська сторона висловлювала претензії до "неправильного оформлення актів денонсації, відсутності офіційних повідомлень між міністерствами закордонних справ тощо".

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І все ж, на думку Туки, бездіяльність української сторони в цьому питанні насторожує.

"Після зміни влади лунає багато заяв, дуже часто одні заяви суперечать іншим. Тому поки що я перебуваю у вичікувальній, спостережній позиції. Але, наприклад, сьогодні я побачив досить дивну ініціативу людини, яка за іронією долі виявилася главою Комітету Верховної Ради у закордонних справах – пана Яременка. Він висловив ідею про те, що для відновлення довіри між Україною і Росією можна почати обговорювати виведення іноземних військових інструкторів із території України". (Глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко в інтерв'ю ТСН заявив, що для відновлення довіри і деокупації Донбасу влада готова обговорювати виведення американських інструкторів з території України, – Ред.)

"У мене така ініціатива викликає чергових три знаки питання", – зізнався заступник міністра.

Нагадаємо, видання "Коммерсант" звернуло увагу на той факт, що після зміни влади в країні фактично призупинено процес денонсації угод із Російською Федерацією та з СНД. Так, станом на листопад 2018 року, як повідомив тодішній глава МЗС Павло Клімкін, було денонсовано 48 документів із близько 400.

Як писав OBOZREVATEL, 21 вересня 2018 року Україна офіційно повідомила Росію про розірвання Договору про дружбу.

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