Колумбія спіймала двох дипломатів РФ на шпигунстві: росіян видворили з країни. Фото

Колумбія вислала з країни двох співробітників посольства Росії, яких запідозрили в шпигунстві.

Це сталося 8 грудня. У виселених був статус дипломатів, передає SEMANA.

За даними ЗМІ, одного з висланих звуть Олександр Парістов, він співробітник ГРУ, акредитований в Колумбії з 1 листопада 2017 року.

Другий – Олександр Бєлоусов, член Служби зовнішньої розвідки Росії. Він прибув на територію Колумбії в січні 2019-го.

Передбачається, що громадяни РФ збирали інформацію про технології та критичну інфраструктуру енергетичного сектора країни. Колумбійські правоохоронці стежили за шпигунами протягом двох років.

РФ відповіла на висилку двох російських дипломатів дзеркально, вимагаючи від'їзду двох співробітників колумбійського посольства в Москві.

У МЗС Колумбії підтвердили, що двох співробітників посольства РФ попросили покинути країну через порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Вислані з країни росіяни SEMANA

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