Колумбія спіймала двох дипломатів РФ на шпигунстві: росіян видворили з країни. Фото

Дар'я Дурова Новини Росії 01:09, 23.12.2020

Колумбія вислала з країни двох співробітників посольства Росії, яких запідозрили в шпигунстві.

Це сталося 8 грудня. У виселених був статус дипломатів, передає SEMANA.

За даними ЗМІ, одного з висланих звуть Олександр Парістов, він співробітник ГРУ, акредитований в Колумбії з 1 листопада 2017 року.

Другий – Олександр Бєлоусов, член Служби зовнішньої розвідки Росії. Він прибув на територію Колумбії в січні 2019-го.

Передбачається, що громадяни РФ збирали інформацію про технології та критичну інфраструктуру енергетичного сектора країни. Колумбійські правоохоронці стежили за шпигунами протягом двох років.

РФ відповіла на висилку двох російських дипломатів дзеркально, вимагаючи від'їзду двох співробітників колумбійського посольства в Москві.

У МЗС Колумбії підтвердили, що двох співробітників посольства РФ попросили покинути країну через порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Вислані з країни росіяни
SEMANA

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російських дипломатів викрили в шпигунстві вже багато країн світу.

  • 10 грудня стало відомо, що Нідерланди вислали двох співробітників російського посольства в Гаазі. Їх викрили в шпигунстві.

  • Влада Словаччини видворила трьох російських дипломатів, діяльність яких "суперечила Віденській конвенції". Вислані дипломати були співробітниками спецслужб РФ.

  • У серпні-2020 влада Австрії вперше вирішила оголосити персоною нон грата дипломата з Росії, причому через звинувачення в шпигунстві.

  • Також у серпні одного російського дипломата вислала Норвегія. Він працював у торговому відділі російського посольства.

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