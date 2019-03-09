"Білорусь перетворюється на колонію Росії": Лукашенка спіймали на брехні

Республіка Білорусь, яка входить до Митного союзу з Росією, і без створення Союзної держави з нею перетворюється на колонію Кремля.

У країні триває насильницька русифікація, вона платить великі відсотки за російські кредити, так що мова про незалежність Білорусі від Росії – всього лише пусті балачки президента Олександра Лукашенка, написав в блозі на OBOZREVATEL перший глава парламенту Білорусі Станіслав Шушкевич.

"Лукашенко весь час стверджує, що він за незалежність Білорусі, хоча ніяких кроків до неї я не бачу. Ну, окрім порожніх розмов. В Білорусі триває насильницька русифікація, ми платимо великі відсотки за російські кредити, і навіть Лукашенко це визнає. Він пішов на них заради порятунку своєї влади. Білорусь перетворюється на колонію Росії. А те, що вони створили Союзну державу колись – це якась нісенітниця в рамках СНД", – вважає колишній політик.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

На його думку, між Білорусією і Росією потрібно вибудувати політику, спрямовану на взаємні інтереси обох країн.

"Але деякі потворні форми вже стали нормою. Наприклад, Союзна держава. Це чергова дурниця і посадочні місця для ледарів за платню, а реальних проектів немає ніяких. І поки твердість вчинків не змінять цей безлад, справи у Білорусі йтимуть погано. Наприклад, середня зарплата у нас втричі менша, ніж в Латвії, Литві та Естонії, які стартували з гірших умов початку 90х", – зазначив Шушкевич.

За його словами, Лукашенку більше нічого зустрічатися з Путіним. Це мають робити професіонали або ж прем'єр-міністри.

"Лукашенко невіглас в області економіки і він це неодноразово підтверджував. А всі його зустрічі з Путіним – це показухи, щоб прославити їх обох. Мало того, що вони на лижах катаються і "приймають холодний душ", так ще ганяють туди-сюди літаки і систему обслуговування. Це несумлінне правління і зловживання державними витратами", – резюмував екс-політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російські журналісти перебрехали його слова про об'єднавчий референдум з Росією.

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