Колишній спецкор і улюбленець Пєскова: що відомо про Сафронова з "Роскосмосу", звинуваченого в держзраді

У Росії за підозрою в державній зраді затримали радника глави "Роскосмосу" з інформаційної політики Івана Сафронова.

Його підозрюють в передачі відомостей, що становлять державну таємницю, представникові однієї зі спецслужб країн НАТО. За такі звинувачення йому загрожує до 20 років колонії.

Що відомо про Івана Сафронова

Перед призначенням на посаду радника Дмитра Рогозіна в травні 2020 року Сафронов працював журналістом російських газет "Коммерсант" і "Відомості". З "Комерсанта" його звільнили після публікації матеріалу про можливу відставку спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко. Разом з Сафроновим видання тоді покинув весь відділ політики, всього понад десять журналістів

В якості журналіста Сафронов висвітлював діяльність оборонно-промислового комплексу, космічну промисловість, а також військове і військово-технічне співробітництво.

Сафронов також іноді підміняв оглядача Андрія Колесникова в путінському пулі, і після його звільнення з "Коммерсанта" Пєсков називав його "одним з найталановитіших і професійних журналістів, яких ми знаємо", пише "РБК".

Його батько – Іван Сафронов – також протягом багатьох років працював в "Комерсанті" – був військовим оглядачем видання. У 2007 році він загинув, впавши з вікна сходового майданчика в під'їзді свого будинку.

В "Роскосмосі" Сафронов-молодший повинен був займатися вибудовуванням інформаційної політики та на вхідних в держкорпорацію підприємствах, а також займатися "рядом спецпрограм".

У чому запідозрили

"Сафронов, виконуючи завдання однієї зі спецслужб НАТО, збирав і передавав її представнику відомості, що становлять державну таємницю про військово-технічне співробітництво, оборону і безпеку Російської Федерації", – заявили у ФСБ, передає ТАСС.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що затримання Сафронова не пов'язане з його журналістською діяльністю.

"Він звинувачується в статті щодо державної зради, у передачі секретних даних зарубіжним розвідкам. Про це йдеться в опублікованій заяві розвідки. Наскільки ми інформовані, це затримання жодним чином не пов'язана з журналістською діяльністю, якою раніше займався Іван Сафронов", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радника глави "Роскосмосу" з інформаційної політики Івана Сафронова затримали вранці 7 липня.