Колишній одеський депутат-втікач Марков попався на контрабанді скіфського золота

Колишній депутат Одеської міськради від Партії регіонів Олег Марков, який втік до Росії, попався на контрабанді артефактів раннього залізного віку – скіфського золота.

Як повідомляє "Московський комсомолець", Марков ввіз скіфське золото потягом до Росії, де спробував продати.

"Операція була намічена в відділенні банку на території "Москви-Сіті". Там же ексдепутата і затримали співробітники управління ФСБ по Москві і Московській області", – йдеться в повідомленні.

Серед вилучених у Маркова предметів старовини – амфора, намисто, медальйон із зображеннями античних героїв, золоті пластини у вигляді зображення оленя і лева. За деякими даними, мова йде про унікальні експонати ціною в сотні тисяч євро.

Матеріали про обрання запобіжного заходу Маркову надійшли в Хорошевський суд Москви. Триває пошук його співучасників.

Нагадаємо, Олег Марков є молодшим братом такого ж втікача, глави партії "Родина" Ігоря Маркова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Марков випустив пісню про кокаїн.