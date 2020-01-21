"Колиба для Дімона": у Росії знайшли ще одне "райське місце" Медведєва

У Росії виявили ще один розкішний маєток, який ов'язують із експрем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

Як пише "Собеседник", друга колиба розташована на схилі Волги в околицях іванівського Пльоса на території колишньої садиби Міловка.

Маєток належить фонду "Дар", який перебуває під контролем однокурсників Медведєва, а його сім'я – частий гість у Пльосі.

"Собеседник"

"Площа цієї пастушиної халупки – трохи більша за знам'янську, 265,8 кв. м, добудована вона була до 2015 року і в документах вказана як "Колиба" турбази "Бережок" села Міловка. Поруч із нею – вишки спецзв'язку ФСО", – йдеться в публікації.

Також наголошується: той факт, що ремонт за держкошт здійснювався на приватному об'єкті фонду "Дар", підтверджує, що сам він був створений для обслуговування інтересів Медведєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня Медведєв після послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів подав у відставку. Причиною нібито стало те, що Путін запропонував змінити російську Конституцію, передавши повноваження призначати уряд від президента до Держдуми.

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