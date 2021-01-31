Влада РФ злякається протестів? Обухов назвав умову

Якщо в Москві на вулиці вийде мільйон людей, а в Санкт-Петербурзі 300 тисяч, ОМОН буде безсилим.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив глава Фонду "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов. "Ось тоді влада злякається реально, і ніхто нічого не зможе вдіяти. Ніхто не буде нікого бити, нічого не буде", – заявив він.

"Якби в Петербурзі вийшло 200-300 тисяч чоловік, я не знаю, що б робив ОМОН. Його б просто знесли. Все залежить від маси. У Москві ця маса повинна дорівнювати приблизно мільйону чоловік. Щоб вона заповнила все – і Червону площу, і Тверську, і все навколо Кремля", – сказав Обухов.

Водночас він зауважив, що арешт опозиціонера Олексія Навального не є достатньою передумовою для такого масштабного протесту. Крім того, необхідний організатор.

"Хто це буде організовувати? І чи вийде цей мільйон? Я дуже сильно сумніваюся, що зараз в Москві готовий вийти мільйон. Поки що немає серйозних передумов. Може, за півроку-рік вони вже з'являться, але заради Навального навряд чи", – підсумував опозиціонер.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Германом Обуховим скоро читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, 23 січня в багатьох містах Росії пройшли протести на підтримку Олексія Навального, який був заарештований. Нові акції протесту заплановані на неділю, 31 січня.