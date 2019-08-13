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Окупанти поклали око на Дніпро: названа умова переговорів

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Україна може відновити постачання води в анексований Росією Крим тільки в процесі деокупації півострова.

"Або на деокупувані частини півострова, або, як мінімум, демілітаризовані державою-агресором". Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив юрист-міжнародник, екс-представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

На його думку, переговори з цього питання, про які заговорила "влада" Криму, "це добре". "Якщо агресор хоче вести переговори в якомусь форматі, то у нас їх багато. Наприклад, це можна виносити на Мінський формат або на "нормандський" формат", – сказав дипломат.

Вода в Криму, ілюстрація

Вода в Криму, ілюстрація

24 Канал

Водночас Бабін наголосив: по-перше, Україна "не боїться переговорів", "вона завжди готова до будь-яких переговорів. Але в рамках, встановлених міжнародним гуманітарним правом, для ситуації міжнародного конфлікту, для ситуації окупованих територій".

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По-друге, якщо Росія піде на шантаж і тиск, це не буде мати жодних наслідків.

У цьому контексті Бабін висловив упевненість у тому, що у керівництва України "вистачить мудрості не розмінювати 1,5-2 мільйони заручників – жителів Криму – на будь-які тимчасові поступки". І наголосив: "Вода Північно-Кримського каналу не потрібна в Криму для гуманітарних потреб. Це суто господарське питання. І жодні норми міжнародного права не зобов'язують нас поставляти будь-які товари, зокрема воду й електроенергію, на окуповані території".

Як писав OBOZREVATEL, окупаційна "влада" анексованого Криму заявила про бажання вступити в переговори з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпро.

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Теми
Ексклюзив Анексія Криму
Особа
Борис Бабин
Місце
Україна
Теги
Новини Росії Новини Криму
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Украина может возобновить поставки воды в аннексированный Россией Крым только в процессе деоккупации полуострова." В принципе Россия может продлить газовый контракт С Украиной только в процессе к примеру, переговоров начиная от поставки воды и до выполнения Минских соглашений.
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Маскова Илона
Маскова Илона
...представитель президента Украины в Автономной Республике Крым (который в Херсоне) - и вот так вот у них всё...
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
А куда делись все комментарии?
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