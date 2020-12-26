До 2020-го року, через шість років після анексії Криму і початку збройного конфлікту на Донбасі, Росія остаточно оформилася, як міжнародна терористична організація. Від колись великої країни не залишилося і сліду. Всьому виною Володимир Путін, який проводить внутрішню і зовнішню політику, засновану на систематичному застосуванні терору.

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Государственный аппарат РФ занимается устрашением политических противников Владимира Владимировича путём насилия как в самой России, так и за её пределами. Использует террор для достижения политических, идеологических, экономических и религиозных путинских планов насильственным путём. В качестве целей исповедует дезорганизацию государственного управления, нанесение экономического и политического ущерба, нарушение устоев общественного устройства там, где есть интересы Владимира Путина, чтобы вынудить международные организации и государства идти ему на уступки.

Россия стала страной-террористом, агрессором, оккупантом, и как итог, изгоем на международной арене. В частности, даже CAS запретил в 2021–2022 годах приезжать на чемпионаты мира, Олимпийские и Параолимпийские игры Владимиру Путину, членам российского правительства, включая замминистров, депутатам Госдумы и Софреда, сотрудникам администрации президента. За последние двадцать лет у РФ не осталось друзей, она находится в недружественных отношениях практически со всеми государствами – не только США и ЕС, но и по соседству. Россия окружила себя горячими точками, лелея надежду, что помешает Украине, Грузии, Молдове, Армении, Азербайджану и другим странам стать на путь европейской и евроатлантической интеграции.

Украина с Донбассом и Крымом, Молдова с Приднестровьем, Грузия с Абхазией и Южной Осетией, Армения и Азербайджан с Нагорным Карабахом — это далеко не полный список геополитических "побед" Кремля. Борьба между российским реваншизмом и попытками постсоветских республик построить собственные государства без участия России определила политический ландшафт постсоветского мира.

На очереди у страны-террориста Беларусь, где с августа не утихают протесты против "последнего диктатора Европы", а также Казахстан с северными территориями, на которые претендует путинский режим. Владимир Путин всячески поддерживает Александра Лукашенко в борьбе против белорусов в надежде на Союзное государство, которое Батька саботирует 22 года — с момента подписания договора в 1998 году. И попутно прощупывает "красные линии" президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

"Казахстана просто не существовало", – заявил на днях в эфире одного из федеральных телеканалов депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов. С трудом верится, что внук министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, подписавшего пакт Молотова — Риббентропа о де-факто разделе Гитлером и Сталиным Европы, предъявил территориальные претензии к Казахстану по личной инициативе. Политики в России бывают разные — умные и не очень, но все они прекрасно знают своё место в политической "пищевой цепочке".

В унисон Вячеславу Никонову "запел" депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров, который заговорил о создании единого государства России и Казахстана. "… если Казахстан заявляет о выходе из Советского Союза, или как минимум отказывается входить в замещающий проект в виде союзного государства, то в этом случае по расписке, по закону о членстве в СССР, под которым есть подписи депутатов Казахстана, они обязаны вернуть эту территорию", – сказал он, процитировав путинский нарратив о "подарках от русского народа".

В 2020 году рейтинги президента России и пропрезидентской политической силы стремительно падают. Социологические исследования "Левада-Центр" показывают, что уровень доверия народа Владимиру Путину упал до 32% в ноябре 2020 года, тогда как ещё тремя годами ранее, в ноябре 2017-го, он составил 59%. Ещё хуже обстоят дела с партией "Единая Россия", что не на шутку беспокоит Владимира Владимировича, ведь в сентябре 2021 года в федерации пройдут очередные выборы в Госдуму.

От чувства эйфории по факту аннексии Крыма в российском обществе не осталось и следа. Прошло шесть лет, и путинскому режиму нечего предложить нищему и голодному народу, чтобы заслужить его доверие, кроме как начать войну в окрестностях бывшего Советского Союза, к примеру, в той же Беларуси или Казахстане. Во-первых, Владимир Владимирович так и не смирился с распадом Советского Союза, где он, как выходец из КГБ СССР, мог бы претендовать на роль Сталина 2.0. Во-вторых, открыто воевать с сильным противником, к примеру, США или ЕС, страна-террорист, в которой средь бела дня обокрали путинский "самолёт судного дня", может только на словах.

Организованная преступность, торговля людьми, наркоторговля, отмывание денег, коррупция, торговля оружием, террористические акты, кибератаки, убийства, шпионаж, пропаганда — этим промышляют не только террористические организации, но и путинская Россия, как страна-террорист. Это как раз тот случай, когда цель оправдывает средства, и единственное, чего боится старый и больной (то ли рак, то ли болезнь Паркинсона) петербургский чекист — предательство. Но не потому, что он идейный человек или что-то в этом роде. Просто Владимир Владимирович знает, что его ждёт международный трибунал, и свидетели его преступлений ему ни к чему.

Владимир Владимирович не жалеет средств на то, чтобы свести количество "предателей" к минимуму. Верных режиму он подпускает к государственной "кормушке" и прощает им "шалости", несогласных – пускает в расход. Причём показательно, не таясь, чтобы остальным неповадно было.

Когда отравили российского оппозиционера Алексея Навального, главред телеканала RT, МИА "Россия сегодня", ИА "Sputnik" Маргарита Симоньян написала: "Если бы в России хотели отравить Навального, его бы сбила машина". Но сбить машиной — неинтересно и не всем понятно. Надо сделать так, чтобы потенциальные "предатели" поняли и не побежали давать показания против страны-террориста.

Так, как сделали с подполковником советской и российской госбезопасности, сотрудником КГБ, а затем ФСБ (1988–1999 годы) Александром Литвиненко, которого отравили в 2006 году в Лондоне полонием-210 — чрезвычайно редким и трудно обнаруживаемым радиоактивным веществом. Или как было с отравлением в 2018 году в Солсбери нервнопаралитическим веществом "Новичок" советского, российского и британского военного разведчика, до 1999 года сотрудника ГРУ, полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Предательство — самое большое преступление, которое может быть на Земле, и предатели должны быть наказаны. Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, — совсем нет. Но предатели должны быть наказаны", – сказал Владимир Путин в интервью газете Financial Times, отвечая на вопрос об отравлении Скрипалей. Этим самым президент он расставил точки над "ё", и стало понятно, что с 2014 году он стал на путь террора.

Разговоры о предательстве — любимый конёк Владимира Владимировича, как, собственно, и победа в Великой Отечественной войне, которую присвоил стареющий президент. В частности, на ежегодной пресс-конференции он опять затянул старую песню на новый лад. Комментируя уголовное дело российского журналиста, бывшего сотрудника газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", советника главы корпорации "Роскосмос" по информационной политике Игоря Сафронова, которого подозревают в госизмене, он сказал: "Самый большой грех — предательство".

Жить в стране-террористе невыносимо и опасно, и неудивительно, что из РФ массово уезжают таланты. На путинский режим остаются работать только те, кто согласен сказать в эфире: "Казахстана просто не существовало" и, прячась по кустам, отстирывать чужие трусы от остатков "Новичка". Государственный аппарат деградирует, что в очередной раз продемонстрировало расследование Bellingcat и The Insider (при информационной поддержке CNN, Der Spiegel, El País) по факту отравления Алексея Навального.

Страна-террорист обречена на премьер-министра Михаила Мишустина, семью которого журналисты подозревают в крупнейшем хищении НДС в истории России. На депутата Госдумы РФ Дмитрия Вяткина, который на просьбу журналиста прокомментировать его собственный скандальный законопроект о клевете в интернете в прямом эфире говорит: "Не надо мне комментарии никакие, идите в жопу". На депутата госсобрания в Якутии Пётра Аммосова, который на совещании позволяет себе отчитывать министра предпринимательства и торговли за декольте: "Я вот сегодня смотрел, как здоровый мужчина, не как вы выступали, а на открытую часть вашего тела. Это как-то нехорошо"…

… главное, чтобы не предавали Владимира Владимировича.

C такими "кадрами" страна-террорист скоро прикажет долго жить...