Коли Дудь стане суперником Путіна: Рабинович назвав умову

Російський фінансист і блогер Слава Рабинович заявив, що телеведучий Юрій Дудь зможе поборотися за пост президента РФ тільки після повалення чинного режиму.

"Коли Дудь стане серйозним політичним суперником на справжніх виборах, його опонентами будуть Навальний, Гудков і подібні, але це вже буде інша країна, без диктатури путінського ОЗУ", – сказав він в блозі OBOZREVATEL, коментуючи інформацію про те, що нібито рейтинги телеведучого і Володимира Путіна можна порівняти.

"Причому злочинні групи підуть від незаконно узурпованої влади не внаслідок виборів, звичайно", – зауважив Рабинович.

Володимир Путін, Юрій Дудь

На його думку, в сучасній Росії не можна говорити про політичну конкуренцію. "Конкуренція... кому...? Путіну...? У нас що, скасували диктатуру і запровадили народовладдя з вільними, чесними, справедливими і демократичними виборами?" – обурився він.

Нагадаємо, Telegram-канал "Кремлевский мамковед" написав: "Джерела з Кремля повідомляють, що днями президенту на стіл поклали закрите соцопитування, в якому друге місце з довіри від населення посів Юрій Дудь. Цей факт сильно стурбував Путіна. У "Конторі" і АП схвильовані його популярністю, що зростає, і мають намір найближчим часом вжити всіх необхідних превентивних заходів для дискредитації блогера".

Раніше в блозі OBOZREVATEL російський журналіст Ігор Яковенко заявив: "Слова мають властивість набувати матеріальної сили. Тому коли цю історію вкинули в громадську свідомість, вона може почати обростати якимись кістками, мускулатурою, якимись матеріальними ресурсами. І ця уявна конструкція може раптом матеріалізуватися. Це непогано. Тому що на безриб'ї і Дудь президент".

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