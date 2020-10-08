"Коханка" Путіна зникла після народження близнюків

Олімпійська чемпіонка Афін-2004 з художньої гімнастики Аліна Кабаєва, яку називають "коханкою" президента Росії Володимира Путіна, після народження двійні зникла з поля зору громадськості і майже повністю припинила спілкування з друзями.

При цьому вона лише періодично з'являється на могилі матері своєї подруги Ляйсан Утяшева, пише Infox.ru.

За словами Утяшевої, зірка спорту дуже рідко виходить на зв'язок навіть зі своїми найближчими подругами.

"Фактично сьогодні в медійному просторі з усіх залишилася тільки Ляйсан. За її словами, кожна з її колишніх партнерок живе власним життям, і вкрай неохоче пускає до нього когось", – пише видання.

Утяшева розповіла, що, незважаючи на це, Кабаєва не забуває про свою подругу. Свого часу вона вітала її з весіллям, народженням дітей.

Крім того, чемпіонка регулярно приходить на цвинтар до матері Утяшевої і залишає там квіти з написом: "З любов'ю, від Аліни".

Чому вона це робить, Ляйсан не змогла сказати. Жінка зазначила, що в будь-який момент може подзвонити подрузі, але не хоче зловживати цим. "Якщо людина вирішила вести закрите від очей суспільства життя, потрібно поважати цей його вибір", – сказала Утяшева.

У 2019 Кабаєва народила двійню. ЗМІ припускали, що їх батьком може бути Путін. Цікаво також, що 7 жовтня 2020 року, в день народження президента РФ, вийшло його інтерв'ю. У ньому російський лідер розповів, що отримує задоволення від спілкування з онуками, однак він відмовився уточнювати їхню кількість.

Про те, як починалися стосунки між гімнасткою і президентом Росії, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.