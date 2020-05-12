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13 травня • оновлено в 00:44
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Кох назвав регіон, який Росія може втратити першим

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Колишній віцепрем'єр російського уряду Альфред Кох вважає, що Росія може розпастися за певних обставин і першим регіоном, який може відокремитися, є Далекий Схід.

В інтерв'ю "Гордону" він заявив, що економічно цей регіон тяжіє до Китаю і Японії.

Альфред Кох назвав регіон, який Росія може втратити першим

Альфред Кох назвав регіон, який Росія може втратити першим

24smi

"Вважаю, що, як і раніше, дуже серйозний сепаратистський потенціал на Північному Кавказі. Поки настрої до відокремлення придавлені рясним фінансуванням. Вважаю, що неминуча поява сепаратистських устремлінь на Далекому Сході, тому що економічно цей регіон, звичайно, тяжіє до Китаю і Японії, і має слабкий зв'язок – транспортний та економічний – із рештою Росії", – зазначив Кох.

Він додав, що "маленька, тоненька, побудована ще Олександром III Транссибірська магістраль – це не те, що потрібно серйозно обговорювати в XXI столітті".

Колишній віцепрем'єр також зазначив, що найменше піддається сепаратизму Татарстан. "Я багато років жив на Волзі, у мене півкласу були татари, і я прекрасно розумів, наскільки вони інтегровані в Росію, в її культурну тканину, в її історію. І не думаю, що там був потенціал створити окрему державу", – пояснив Кох.

Як повідомляв OBOZREVATEL, науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва Андреас Умланд спрогнозував, що Росія поверне Україні Крим, проте це відбудеться не за президента Володимира Путіна.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Альфред Кох
Місце
Росія
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шановни, вам новына, шоб от жизни не отстали: 12 мая 2020 г. Судоверфь "Звезда" осуществила спуск на воду первого российского танкера «Владимир Мономах» типа "Афрамакс" на газомоторном топливе. Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. ___ обосранци, гуглите фото танкера...
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2 из 3 ответов | показать все
Эль Кaцап
Эль Кaцап
Zhikharev Dmitry, пошел наФуй, кацaпид@р!
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Zhikharev Dmitry, Ты, ка-ца-пи-к, в своем порыве - напоминаешь Проню Прокоповну Серкову, которая хвастаясь перед двоюродной сестрой, кричала : Смотри, кирпатая, завидуй! Чему завидовать? Япония, Ю.Корея и Китай эти танкеры сотнями выпускают. А для этих - это фурор! Ну пускайте себе слюни, но тихо.
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Frом U$А
Frом U$А
Кох пророк? Кавказ xpeн выгонишь из России, а уж ДВ тем более.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Zhikharev Dmitry, брага есть с репой и жизнь в дикарей удалась , балалайка да щи с боярышником по утрам все тип т-топ для рабов больше и не надо , они никогда и не имели , это дикий вечно голодный злобный люмпен
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Frом U$А, Коху тоже надо жить...
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