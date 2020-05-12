Колишній віцепрем'єр російського уряду Альфред Кох вважає, що Росія може розпастися за певних обставин і першим регіоном, який може відокремитися, є Далекий Схід.

В інтерв'ю "Гордону" він заявив, що економічно цей регіон тяжіє до Китаю і Японії.

Альфред Кох назвав регіон, який Росія може втратити першим 24smi

"Вважаю, що, як і раніше, дуже серйозний сепаратистський потенціал на Північному Кавказі. Поки настрої до відокремлення придавлені рясним фінансуванням. Вважаю, що неминуча поява сепаратистських устремлінь на Далекому Сході, тому що економічно цей регіон, звичайно, тяжіє до Китаю і Японії, і має слабкий зв'язок – транспортний та економічний – із рештою Росії", – зазначив Кох.

Він додав, що "маленька, тоненька, побудована ще Олександром III Транссибірська магістраль – це не те, що потрібно серйозно обговорювати в XXI столітті".

Колишній віцепрем'єр також зазначив, що найменше піддається сепаратизму Татарстан. "Я багато років жив на Волзі, у мене півкласу були татари, і я прекрасно розумів, наскільки вони інтегровані в Росію, в її культурну тканину, в її історію. І не думаю, що там був потенціал створити окрему державу", – пояснив Кох.

Як повідомляв OBOZREVATEL, науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва Андреас Умланд спрогнозував, що Росія поверне Україні Крим, проте це відбудеться не за президента Володимира Путіна.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.