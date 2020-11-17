Коли в серпні 2020 року глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін запропонував розписати космічні кораблі під хохлому, гжель і Федоскіно, багато спостерігачів сприйняли це як чергову кумедну витівку ексцентричного персонажа, який завдяки чудовій кадровій політиці Путіна очолив російський космічний проект, будучи журналістом за освітою і клоуном за покликанням.

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Когда на сайте "Роскосмоса" вдруг появился раздел с песнями Рогозина, закралось подозрение, что это новое и далеко не случайное направление в российской версии освоения космического пространства. Особенно полюбилась народу песня на стихи главы "Роскосмоса" под названием "Танцы в небе", пишет Игорь Яковенко для издания "Детали". В ней есть такие поэтические строки:

На склонах и в схронах, в нишах и клетях

Прячутся, прячутся, прячутся черти.

Песня главы "Роскосмоса" завершается словами:

Танцы в небе — шире танца круг!

Ждите, черти, русские идут!

Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, о каких чертях идет речь, песня Рогозина наложена на видеоряд, в котором показаны Путин с Асадом, а потом российские бомбардировщики, которые сбрасывают бомбы на головы сирийцам.

За грубоватой внешностью и воинственной риторикой космического начальника скрывается тонкая чувствительная натура, не чуждая гуманизма. О чем свидетельствуют вот такие строки написанной им песни "Не стреляй!":

Карабин он вскинул лихо

Защищай лосят, лосиха.

Не вполне понятно, как именно лосиха может защитить лосят от выстрела из карабина. Зато мелодика и чеканная ритмика хорея главы Роскосмоса напоминают бессмертные стихи Незнайки из произведения Носова:

Торопышка был голодный

Проглотил утюг холодный.

Налицо некоторые общие черты этих двух поэтов – Дмитрия Рогозина и Незнайки. Правда, сходство касается исключительно компетенции и интеллекта. Во всем остальном наивный и добродушный герой сказки Носова, к сожалению, совершенно не похож на главу "Роскосмоса".

Последним штрихом к новому облику космической программы путинской России стало получение "Роскосмосом" патента на слово "Поехали!". Таким способом ведомство Рогозина защищает данный глагол от тех, "кому чуждо правовое поле и историческая память". По данным Роспатента, космическое ведомство закрепляет за собой выпуск под брендом "Поехали!" таких товарных групп, как алкоголь, парфюм, косметика, игрушки, одежда, ювелирные изделия, электронно-бытовая техника и т.д.

Идея запатентовать знаменитое слово Юрия Гагарина, присвоить себе славу советских первопроходцев космоса и монетизировать прошлое – это не глупая выходка нелепого тролля, которым выглядит Дмитрий Олегович Рогозин, а проявление главного вектора политики Государства Российского. Той самой политики, которая подспудно варилась более 20 лет в кремлевских котлах, а затем в виде уже готового блюда была подана к столу россиян в форме, якобы, поправок, а на самом деле – в обличье новой Конституции РФ, "проголосованной" на пеньках и лавочках летом 2020 года.

Патентование прошлого началось не с Рогозина, а с Путина, который закрепил за собой товарный знак "История", включающий в себя бесконечную товарную линейку, включающую такие бренды, как "Победа во Второй мировой", "Ответственность за начало Второй мировой", "Проклятые 90-е", "Оранжевые революции", "Русский мир", "Национальные интересы России" и пр. Требования Путина и его обслуги, чтобы весь мир признал приоритет путинской России на производство "продукции" под этими брендами, выглядит нелепо. Но это тот путь, по которому путинская Россия будет идти до своего конца.

Не вызывает особых сомнений, что в ближайшем будущем россияне станут пить водку "Поехали!" от Рогозина, лакируя ее пивом "Можем повторить!" от Шойгу и закусывая плавленым сырком "Калашников" одноименного концерна. Не исключено, что администрация президента РФ наладит выпуск ванн под брендом "Она утонула", биотуалетов "Мочить в сортире", фирменных авторучек в виде бумеранга, а также выступит учредителем банка "Цап-царап".

Дмитрий Рогозин во главе космической отрасли – это одновременно анекдот и идеальное воплощение сути современной российской политики, которая вся состоит из анекдотов и троллинга всего мира. Иногда мир отшучивается, как в случае с Илоном Маском, который в ответ на рогозинское предложение США доставлять своих астронавтов в космос с помощью батута успешно запустил Crew Dragon, после чего сообщил Рогозину – мол, "батут работает".

Иногда иностранцы шуток Рогозина не понимают и требуют объяснений – как, например, румыны, когда Рогозин, которому запретили лететь из Приднестровья в Москву через воздушное пространство Румынии, пообещал вернуться на борту стратегического бомбардировщика Ту-160. Иногда просто смеются, как в случае, когда Рогозин обвинил американских астронавтов в том, что они сами, находясь на орбите, просверлили дырку в борту космического корабля "Союз МС-09".

Дмитрий Рогозин, Сергей Королев и Илон Маск – три модели освоения космоса

Если бы Рогозина не было, его необходимо было придумать. Он – идеальное воплощение современного российского освоения космоса. Так же, как Илон Маск воплощает в себе американскую, а Сергей Королев – советскую версию космической программы.

В случае с Илоном Маском – это неиссякаемый креатив частной инициативы, поддержанный всей мощью самого сильного государства на планете.

В случае с Сергеем Королевым – это суровая целеустремленность творческих людей, поставленных перед выбором: ковать "щит Родины" в шарашках – или превратиться в лагерную пыль.

В случае Рогозина – это приватизация советского прошлого космонавтики, безудержное воровство и безудержный же пиар при весьма жалких результатах.

Присвоив гагаринское "Поехали!", Рогозин явно пытается примерить на себя роль продолжателя дела Королева, стать с ним вровень. Нелепое, а в чем-то и отвратительное зрелище. Приговоренный к расстрелу, отсидевший с 1938 по 1944 в тюрьмах, в Магадане, затем в спецтюрьмах НКВД, создававший бомбардировщики и ракеты для победы над фашистами, Сергей Королев прекрасно все понимал про сталинский режим. Недаром его любимой фразой была: "Хлопнут без некролога". И, будучи, тем не менее, свирепым продуктом сталинского времени, Королев такого "незнайку", как Рогозин, к космической программе близко бы не подпустил. А если бы тот случайно там оказался, выкинул бы без жалости.

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