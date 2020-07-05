Клімкін – про проблеми Путіна: ультиматум Росії до України виглядає смішно

Наразі президенту Росії Володимиру Путіну невигідно виглядати поганим лідером, тому він затягуватиме процес переговорів у нормандському форматі. При цьому ультиматум Росії до України щодо змін до Конституції України виглядає смішно.

Так вважає ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. В ефірі телеканалу "Україна 24" він прокоментував зустріч у Берліні 3 липня, в якій взяли участь Україна, Франція, Німеччина, Росія – на рівні політичних радників.

За його словами, Україна не отримала конкретних результатів під час переговорів, оскільки "зараз усім вигідно грати на те, щоб тягнути час".

"Путіну вигідно, оскільки він буде домовлятися не тільки з нами, але і з колективним Заходом. Зараз він дивиться на те, яким чином Європейський Союз буде виходитиме з карантину, наскільки збережеться солідарність і політична воля, це дуже важливо", – зазначив він.

"Ще більш важливий результат майбутніх президентських виборів у США. Від цього залежатиме принципово – які санкції будуть, тиск, взаємодія з ЄС. Ці питання важливі і для України", – додав він.

Ексглава МЗС також розповів, яким бачить розвиток подій найближчим часом.

"Те, що потрібно робити на двох ключових напрямках, – це зупинка вогню і розвиток гуманітарних контактів, – буде зараз блокуватися, тому що їм вигідно піднімати ставки, і будь-який варіант, який виглядає як умовно компромісний, має значення з точки зору внутрішньої політики. Тому що Путіну після всіх цих складних речей: голосування за Конституцію, невдалого менеджменту коронавірусу, падіння цін на нафту і газ – невигідно виглядати поганим лідером. Ультиматум Росії до України (про зміни до Конституції України – ред.) виглядає смішно, він спрямований насамперед на внутрішню аудиторію і на накачування ситуації", – зазначив Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Клімкін розповів, чим загрожує обнулення влади Путіна і чому вона буде більше схожа на царську, ніж на президентську.