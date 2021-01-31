Клімкін назвав найбільший геополітичний страх Путіна

Президент Росії Володимир Путін боїться, що за нового керівництва США розвиватимуть нову модель світу з Китаєм, в якому РФ місця вже не буде.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках Павло Клімкін. "Чого насправді боїться Путін? Він багато чого боїться. В геополітичному сенсі він дуже боїться, що Байден домовиться з Китаєм, і що цей світ буде розвиватися до такої двополюсної моделі, де сьогоднішньому російському режиму місця насправді немає", – зауважив дипломат.

За його словами, путінський режим "відіграє і для Штатів, і для ЄС, і для Китаю якусь тотально деструктивну роль". Будь-який рух вперед в такій ситуації неможливий.

Водночас всередині РФ відбувається "гра" еліт, які також усвідомлюють загрози чинного режиму. Зокрема, ця "гра" розгортається навколо затримання російського опозиціонера Олексія Навального.

"Навколо подій з Навальним подивіться на гру російських еліт, подивіться, як деякі з них обережно намагаються грати з цими протестами. Мені здається, що частина російських еліт точно вже зрозуміла, що за цього російського режиму шляху вперед немає", – заявив Клімкін.

На його думку, сучасна Росія потребує перезавантаження. "Але в сьогоднішній реальності яке може бути перезавантаження? Ніякого", – констатував він.

Як писав OBOZREVATEL, російський опозиціонер Гаррі Каспаров заявив, що РФ перебуває в стані агонії. Такого висновку він дійшов, аналізуючи останні протести в країні.