Китай знайшов COVID-19 на рибі з Росії

Дар'я Дурова Новини Росії 00:14, 2.10.2020 Оновлено: 00:17, 2.10.2020

У Китаї виявили сліди коронавірусу на імпортованій з Росії рибній продукції, через що ввезення цього товару в країну з РФ обмежили.

Про це повідомила російська газета "Ведомости" з посиланням на джерела. У пресслужбі Россільгоспнагляду розповіли, що за останній час отримали від КНР кілька офіційних повідомлень про знаходження слідів COVID-19 на упаковці продукції.

Інфекція не була виявлена при попередній перевірці, проте після надходження риби на склад в Китаї кілька вантажників заразилися коронавірусом.

Президент Всеросійської асоціації рибопромисловців Герман Звєрєв повідомив, що обмеження введені вже щодо чотирьох російських компаній.

Зі свого боку, заступник директора КК "Норебо" Сергій Сенніков стверджує, що за цим нібито можуть стояти комерційні інтереси Китаю. КНР нібито намагається домогтися зниження цін на російську продукцію.

Як писав OBOZREVATEL, навіть ефективна вакцина проти COVID-19 не поверне життя людей у норму до весни 2021 року, впевнені експерти Королівського наукового товариства.

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