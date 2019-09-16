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16 вересня • оновлено в 19:21
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"Під крильце" Кисельову: адвокат розповів про плани Кремля на зрадника України

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Головному редактору "РИА Новости Україна" Кирилу Вишинському, який був виданий Росії в рамках обміну полоненими, могли підготувати місце в пропагандистському агентстві Дмитра Кисельова.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV російський юрист Марк Фейгін, адвокат українського політв'язня Романа Сущенко, коментуючи питання про долю Вишинського та інших переданих РФ ув'язнених.

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Фейгін зазначив, що інформації про росіян дуже мало і говорити можна тільки про персон з публічним бекграундом – наприклад, Вишинського чи терориста "ДНР" Володимира Цемаха.

"На фасаді будівлі "Россия сегодня" (я поруч живу, на Остоженці в районі парку Культури) цілий рік була ілюмінація, що Вишинський постраждав за свободу, він повернеться і так далі. І я так думаю, що йому вже визначено місце у Кисельова в цьому агентстві", – припустив Фейгін.

"Наскільки я розумію, він буде найбільш благополучним з усіх, кого забрали", – уточнив він.

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Що стосується інших засуджених, яких Україна відпустила 7 вересня, то Фейгін назвав їхню подальшу долю цілковитою "загадкою".

"У Росії про це ніхто ніколи не дізнається, ці люди просто розчиняються в темному ефірі... Дивіться. Хто повернувся в Україну – його все одно знайдуть журналісти. Вони ж не будуть запитувати у влади дозволу взяти інтерв'ю у того ж Сущенка чи Гриба? А в Росії цього немає. У Росії преси немає. Вони самі нікого шукати не будуть, тому що спецслужби їм можуть надавати по руках. Тому дізнатися їхню долю зі ЗМІ ви не зможете", – пояснив адвокат.

Кирило Вишинський та один з головних путінських пропагандистів Дмитро Кисельов

Кирило Вишинський та один з головних путінських пропагандистів Дмитро Кисельов

sprotyv.info

Як писав OBOZREVATEL, Кирило Вишинський в Україні підозрюється в державній зраді. Він був затриманий у травні 2018 року і до кінця серпня 2019-го утримувався під вартою. 28 серпня Київський апеляційний суд змінив Вишинському запобіжний захід на особисте зобов'язання, а 7 вересня він опинився учасником обміну за формулою "35 на 35", який провели Київ і Москва.

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Новини ObozTV Обмін полоненими Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Кирило Вишинський Дмитро Кисельов Марк Фейгін
Місце
Росія
Теги
пропаганда Новини Росії
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
вышинский в депутаты пойдёт, при правильном раскладе, там такого г@вна в думе много. Будет с кален страну поднимать. А то за 20 лет всё никак не встанут. А вот цемах где то в канаве закончит свои дни, и очень скоро.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Кічук Сергій, сними ссаноую тряпку ,с морды свинья ,воняет.
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