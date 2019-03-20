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Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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Путину отвесили оплеуху

40.2тЧитати матеріал російською

Тут польский президент Анжей Дуда порадовал очень. Такую оплеуху Путину отвесил, что в Кремле наверняка в состоянии ярости. Понятно, что Украина не менее жестко относится к властям России, а у США больше возможностей, но… поляки умеют бить по самым больным идеологическим местам.

Ну это как мужчину по самому дорогому ударить, так Путина по месту, которое называется "дедывоевали". Пока в Кремле еще думают над ответом, но ассоциация после таких польских оплеух с анекдотом про боксера. Который после боя рассказывает – вышел на ринг, прозвучал гонг, я подошел к сопернику и вдруг выключили свет. А включили уже в раздевалке, где я лежал на кушетке.

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Итак, Варшава не пригласила Путина принять участие в мероприятиях, связанных с 80-й годовщиной начала второй мировой войны, которые пройдут в Польше в сентябре. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил пресс-секретарь президента Польши Анджея Дуды Блажей Спыхальский. То есть решение именно президентское, потому что польский МИД вроде как просил пригласить хозяина Мордора на мероприятия. Но у Анжея Дуда мягко ответили, что консультации с МИД страны носили неофициальный характер, и администрация президента не обращалась в ведомство за рекомендациями. То есть вы же понимаете масштаб трагедии? Все, что связано со Второй мировой войной для РФ - культ на уровне религии. Монополия на победу, ролевые игры в Сталинградскую битву, "можем повторить", бессмертный полк и прочие "дедывоевальские" заморочки. А тут - даже не пригласили на мероприятие. Обидно? Не то слово.

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Самое смешное, что пригласили всех остальных участников. В том числе и страны, граждане которых воевали в составе армии СССР. То есть представителей бывших советских республик пригласили всех, кроме России. Тонкое унижение, согласитесь. Поляки мотивировали этот выбор с тонкой иронией, Мол, "приглашения были разосланы, руководствуясь современным, а не историческим контекстом", потому от присутствия Путина решено было отказаться. Хорошее объяснение. Мол, в современном мире говорить с РФ уже приличные страны не хотят. Хотя, в Варшаве не забыли, как Сталин с Гитлером фактически разделили Польшу в 1939 году. То есть два агрессора было по факту. Но Берлин признал исторические ошибки и извинился, а Москва по-прежнему генерирует бред в формате "можем повторить".

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Чем дальше, тем чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда Путина не зовут на приличные мероприятия. С ним не хотят разговаривать и иметь какие-то дела. Брезгуют. Слишком токсичен. Вот такой результат "многоходовочек", в ходе которых он "снова всех переиграл". Резюмируя, я бы пошутил на тему знаков на заведениях общественного питания в стиле "собакам вход воспрещен", но я слишком люблю собак, чтобы позволить себе даже в шутку такое сравнение. Собачки многим нравятся и вообще – друзья человека. Так что не будем их обижать такими ассоциациями.

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Автор
Кирило СазоновКирило Сазонов
Особа
Володимир Путін
Джерело
Джерело:site.ua
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Мал клоп, да вонюч!
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
какое отношение Путин имеет к началу второй мировой войны?
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Zaicenger Antuan
Zaicenger Antuan
Naibadze Petr, Улыбнуло)))
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Zaicenger Antuan
Zaicenger Antuan
Фашизм это не прваильная формулировка, они нацисты
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