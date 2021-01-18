Кіпіані показав "зашморг на шиї Путіна". Знакове фото
Шлях роcійського опозиціонера Олексія Навального з аеропорту "Внуково" в аеропорт "Шереметьєво", де його затримали після повернення з Німеччини, назвали "удавкою на шиї" президента Росії Володимира Путіна.
Так, український журналіст Вахтанг Кіпіані на своїй сторінці у Facebook опублікував фотографію з карти шляху, який подолав Навальний з одного аеропорту до іншого. На фото він подібний на зашморг (щоб подивитися, доскрольте до кінця).
"Щось давно не писалося про російську політику. Але от захотілося показати цю удавку на шиї Путіна. Літак із Навальним відправили з цивільного летовища "Внуково" на військове (потім виявилося – у "Шереметьєво") подалі від камер і людей. Опозиціонера затримали", – написав Кіпіані.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Навального затримали одразу після його повернення в Росію 17 січня. До цього він чотири місяці перебував у Німеччині, де проходив лікування після отруєння.
В аеропорт "Внуково", куди мав прибути літак з опозиціонером, прийшло безліч його прихильників. Через це туди приїхали автозаки з ОМОНом, силовики почали застосовувати силу проти людей.
У підсумку Навального все ж затримали просто на стійці паспортного контролю і помістили під варту.
18 січня суд у підмосковних Хімках заарештував Навального на 30 діб.
Українські та західні політики, а також правозахисники відреагували на затримання опозиціонера і заговорили про можливість введення додаткових санкцій проти країни-агресорки.