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13 листопада • оновлено в 13:37
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"Кинув людину на борту": з'явилися моторошні подробиці про викладача-ката з Росії

1.1т
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Викладача історії із Санкт-Петербурга (Росія) Олега Соколова, якого підозрюють у жорстокому вбивстві своєї студентки-коханки, раніше вже звинувачували у загибелі людини.

Надзвичайна подія трапилася на кораблі у відкритому морі. Про це в інтерв’ю РЕН.ТВ розповіла архітекторка Ірина Федорова, яка теж була на тому судні.

За її словами, у 80-х роках тоді ще доцент історичної кафедри СПбДУ став членом Військово-історичного петрівського клубу і попросив довірити йому управління кораблем. Але відправившись у плавання як капітан, він потопив його. У результаті загинув моряк, смерть якого приписали саме Соколову.

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Олег Соколов

Олег Соколов

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"Людину можна побачити в справі тільки у складній ситуації. Така важка ситуація настала в той момент, коли, переходячи між Кронштадтом і Приморським, під час великої хвилі він, не маючи наміру займатися розумною діяльністю, повинен був іти так красиво, як ходять на старовинних кораблях. Він зняв кришки, заливав воду в трюми, тобто йому треба було бачити цю крутизну", — поділилася Федорова.

Вона зазначила, що тоді історик не бажав прислухатися до чиїхось порад. Крім цього, підкреслила, що, будучи вихованцем патріотичного клубу, Соколов "любив" тільки себе.

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"Ми вже швартувалися, у цей час ломить Соколов на всіх парах. Усі йому махають: "Зупинися, зупинися!" А він кричить: "Що вам треба?" Із виглядом людини, яка вже очолює щось, хоча йому просто довірили, тому що в цей момент не виявилося другого судноводія, який би міг одночасно перевести всю ескадру", — розповіла жінка.

За її словами, коли корабель почав тонути, майже всім членам команди вдалося врятуватися. Не вижив тільки один моряк — він заплутався. Однак капітан, додала вона, навіть не думав про те, щоб допомогти.

Федорова стверджує, що Соколов просто кинув людину гинути, за що й отримав умовний термін після розслідування НП.

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Тема
Кримінал
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
вбивство кримінал Новини Росії
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