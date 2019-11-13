"Кинув людину на борту": з'явилися моторошні подробиці про викладача-ката з Росії

Викладача історії із Санкт-Петербурга (Росія) Олега Соколова, якого підозрюють у жорстокому вбивстві своєї студентки-коханки, раніше вже звинувачували у загибелі людини.

Надзвичайна подія трапилася на кораблі у відкритому морі. Про це в інтерв’ю РЕН.ТВ розповіла архітекторка Ірина Федорова, яка теж була на тому судні.

За її словами, у 80-х роках тоді ще доцент історичної кафедри СПбДУ став членом Військово-історичного петрівського клубу і попросив довірити йому управління кораблем. Але відправившись у плавання як капітан, він потопив його. У результаті загинув моряк, смерть якого приписали саме Соколову.

Олег Соколов 360tv.ru

"Людину можна побачити в справі тільки у складній ситуації. Така важка ситуація настала в той момент, коли, переходячи між Кронштадтом і Приморським, під час великої хвилі він, не маючи наміру займатися розумною діяльністю, повинен був іти так красиво, як ходять на старовинних кораблях. Він зняв кришки, заливав воду в трюми, тобто йому треба було бачити цю крутизну", — поділилася Федорова.

Вона зазначила, що тоді історик не бажав прислухатися до чиїхось порад. Крім цього, підкреслила, що, будучи вихованцем патріотичного клубу, Соколов "любив" тільки себе.

Студентка Анастасія Єщенко та Олег Соколов, який убив і розчленував її КП

"Ми вже швартувалися, у цей час ломить Соколов на всіх парах. Усі йому махають: "Зупинися, зупинися!" А він кричить: "Що вам треба?" Із виглядом людини, яка вже очолює щось, хоча йому просто довірили, тому що в цей момент не виявилося другого судноводія, який би міг одночасно перевести всю ескадру", — розповіла жінка.

За її словами, коли корабель почав тонути, майже всім членам команди вдалося врятуватися. Не вижив тільки один моряк — він заплутався. Однак капітан, додала вона, навіть не думав про те, щоб допомогти.

Федорова стверджує, що Соколов просто кинув людину гинути, за що й отримав умовний термін після розслідування НП.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити у річці рюкзак із відрубаними жіночими руками.

На допиті Соколов розповів, що дівчину вбив із дрібнокаліберного обріза і сховав тіло у своїй оселі.

Наступного дня вчений запросив у гості друзів, але вони нічого не помітили. Після він вирішив розчленувати труп.

Пізніше стало відомо, що між студенткою Анастасією Єщенко та викладачем історії Олегом Соколовим, який убив і розчленував дівчину, були стосунки. Вони почалися ще у 2016 році.

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