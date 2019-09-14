Кинув людей і пішов: з'ясувався скандальний факт про таємницю перевалу Дятлова

Група Дятлова, яка загинула на Уралі у 1959 році, могла влаштувати бійку між собою через свого керівника.

Як пише дослідник-аматор Валентин Дегтерьов у своєму блозі, у Ігоря Дятлова був вельми крутий характер. Одного разу він навіть кинув свою групу і пішов.

Він посилається на записи Геннадія Григор'єва, який працював свого часу власним кореспондентом газети "Уральський рабочий".

Група Дятлова Архівне фото

На думку журналіста, який опитав знайомих Ігоря, той любив командувати, вимагав беззаперечного підпорядкування, не терпів на свою адресу критики ні в якому її вигляді і взагалі був болісно самолюбний.

Одного разу нібито одна з груп туристів навіть оголошувала Дятлову бойкот, після чого він кинув людей прямо в горах і пішов. А потім і зовсім оголосив голодування в знак протесту.

На думку дослідника, саме такі "незначні" речі цілком могли стати гнітом для емоційного вибуху, сварки і, врешті-решт, – бійки, в якій частина туристів могла стати на сторону керівника, а інша – проти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дегтерьов нагадав, що в низцы офіційних документів згадувалося про два туристичні намети на схилі гори Хохлачатль. А потім таємничим чином у паперах залишилася всього лише одна палатка.

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