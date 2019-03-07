Кінь прокатав Путіна задом наперед: опубліковане відео

Президент Росії Володимир Путін прокотився верхи в оточенні жінок напередодні Міжнародного жіночого дня.

Кінь на прізвисько Вандер Вальс виявився норовливим і позадкував разом зі своїм наїзником (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Коня зупинила одна із жінок-кавалеристів. У батальйоні пояснили, що Вандер Вальс, швидше за все, злякався журналістів і звуку клацання затворів фотоапаратів.

Володимир Путін на коні Скріншот відео

Путін привітав працівниць батальйону з Міжнародним жіночим днем і зазначив, що у правоохоронних органах останнім часом служать все більше представниць прекрасної статі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адмірал США назвав Путіна найнебезпечнішою людиною на планеті.

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