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Кінь прокатав Путіна задом наперед: опубліковане відео

13.8тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін прокотився верхи в оточенні жінок напередодні Міжнародного жіночого дня.

Кінь на прізвисько Вандер Вальс виявився норовливим і позадкував разом зі своїм наїзником (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Коня зупинила одна із жінок-кавалеристів. У батальйоні пояснили, що Вандер Вальс, швидше за все, злякався журналістів і звуку клацання затворів фотоапаратів.

Володимир Путін на коні

Володимир Путін на коні

Скріншот відео

Путін привітав працівниць батальйону з Міжнародним жіночим днем і зазначив, що у правоохоронних органах останнім часом служать все більше представниць прекрасної статі.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Гаврилов Александр
Гаврилов Александр
Да оставте его в покое. Вы своими коментариями ему рейтинг делаете.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Лошадь сразу почуяла, что на ней восседает кусок материала для якутского скульптора. Жаль, что не сбросила и не потопталась.
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Ну смешно же!!!
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Любченко Светлана, пуйлу было не до смеха, штаны пришлось менять
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