Кікабідзе про президентство Путіна: його час минув, досить грати в завойовника!

Відомий грузинський артист Вахтанг Кікабідзе заявив, що час президентства Володимира Путіна в Росії вже минув.

У інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону він звинуватив Путіна в тому, що той "грає в завойовника", чого робити не можна. На його думку, рейтинг російського президента і далі буде падати (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Його політика неправильна. Росія – величезна, красива, хлібосольна країна, заселена чудовими людьми, з прекрасним мистецтвом і поезією. Але навіщо вони постійно сусідам доставляють незручності? Україна теж не маленька країна, з нею так не можна. Грузії нікуди дітися. Це все величезний гріх", – розповів Кікабідзе і додав, що не був у Росії з 2008 року.

Володимир Путін та Вахтанг Кікабідзе

Артист підкреслив, що Путін думає, що робить все для себе, проте з боку це виглядає інакше.

"У всіх країнах на чолі стоять незвичайні люди. І все залежить від їх мізків – як вони дивляться на життя, на нашу маленьку планету, як вони повинні себе вести. Все залежить від них. І все повинно пред'являтися їм. Історія залишається, все пишуть чорним по білому, і коли-небудь ці папери піднімуть", – зазначив артист.

Кікабідзе також заявив, що в Грузії йде "повзуча анексія" і що в країні щодня викрадають людей.

"У одній сім'ї будинок тут, а за колючим дротом похована дружина. Якщо він туди прийде, його відразу автоматники заберуть", – розповів він, додавши, що в Грузії про це говорять мало, а в Росії навіть не знають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кікабідзе також заявив, що підтримує президента України Володимира Зеленського і вірить в його благі наміри.

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