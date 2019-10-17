Керував Путін: Росія випробувала ядерну зброю

У Росії в рамках стратегічних навчань "Грім-2019" пройшли пуски балістичних і крилатих ракет.

Навчання відбулися під керівництвом російського президента Володимира Путіна, йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони РФ.

"Проведене тренування з силами і засобами наземної, морської і авіаційної складової сил стратегічного стримування. Завдання, передбачені в ході тренування стратегічних сил стримування, виконані в повному обсязі", - заявили у відомстві, зазначивши, що всі ракети досягли цілей, підтвердивши задані характеристики.

Пуск був проведений з стратегічних підводних човнів Північного і Тихоокеанського флотів з акваторії Баренцева і Охотського морів. Вони успішно вразили цілі на полігонах "Кура" на Камчатці і "Чижа" в Архангельській області.

Володимир Путін RT

У той же час надводні кораблі Північного флоту і Каспійської флотилії випустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Баренцева і Каспійського морів.

Також з території космодрому Плесецьк була запущена міжконтинентальна балістична ракета з ракетного комплексу "Ярс" - вона вразила ціль на полігоні "Кура". Крім того, були проведені пуски крилатих ракет з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

Ще однією частиною навчань став запуск крилатих ракет стратегічними ракетоносцями-бомбардувальниками Ту-95МС на полігонах "Пембой" в Комі і "Кура" на Камчатці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військовий експерт заявив, що ядерну безпеку планети підриває Китай.

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