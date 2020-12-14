Керівника компанії, пов'язаної з Міноборони Росії, знайшли застреленим

У Підмосков'ї знайшли застреленим виконавчого директора компанії, що відповідає за авіаційні тренажери для міністерства оборони РФ, 37-річного Володимира Пасекунова.

Про це пише Telegram-канал MASH. В авіаконструктора – вогнепальне поранення в голову.

"Назва "РАА Спецтехніка" нічого не скаже випадковій людині. Однак ця компанія відіграє важливу роль у військовій галузі – створює, тестує і розвиває системи для тренування бойових пілотів. Наприклад, льотчиків Су-27", – уточнюється в повідомленні.

Тіло чоловіка виявили в автомобілі "Мерседес GLЕ 4MATIC" на березі річки Клязьма в селі Майдарово. Тут же знайдено травматичний пістолет "Гроза" та 9-міліметрові гільзи.

Інформації про загиблого в мережі практично немає, але є його сторінка у Facebook.

Відомо, що генеральним директором "Спецтехніки" є батько загиблого – полковник у відставці Ігор Пасекунов.

Фото зі сторінки загиблого в соцмережі Facebook Володимир Пасекунов

Повідомлення про загибель Пасекунова-молодшого Telegram-канал MASH

Що відомо про Ігоря Пасекунова?

Народився 1962 року.

У 1984-му закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище.

У Збройних Силах РФ – із 1979 до 2003 року, дослужився до звання полковника.

1989 року отримав звання кандидата технічних наук, 2000-го – старшого наукового співробітника.

Вчений у сфері бортових обчислювальних машин та їхнього програмно-математичного забезпечення.

Після звільнення працював у ЗАТ "РАА "Спецтехніка" головним конструктором, з 2008 року – генеральним директором.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про загибель власника компаній "Сібантраціт" і "Востокуголь", російського олігарха Дмитра Босова.

Олігарха знайшли мертвим із вогнепальним пораненням голови у власному будинку. За попередніми даними, він наклав на себе руки. Рідні загиблого розповіли, що з початку пандемії він завжди носив пістолет із собою.