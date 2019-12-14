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14 грудня • оновлено в 07:17
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"КДБ переміг": скандальний професор розшифрував мову Путіна

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Російський президент Володимир Путін говорить мовою погроз, адресуючи агресивні послання "всім чужим і одночасно передаючи привіти всім своїм".

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів скандальний російський професор з філології Гасан Гусейнов, аналізуючи мову лідера РФ. За його словами, вона досить складно організована, але тримається на одному головному підтексті – "я вам погрожую".

Володимир Путін

Володимир Путін

Супутник

"Путін погрожує різним людям по різних приводах. 20 років тому він був агентом КДБ, який потрапив на вищий державний пост, але мова у нього залишилася колишньою. Такий парадокс: за двадцять років Путін лишився вірним собі, колишній співробітник спецслужб переміг президента і політика. Тому він залишив під собою безплідних в політичному відношенні ораторів своєї молодості – Володимира Жириновського і Геннадія Зюганова. Бідність внутрішньополітичного контексту і самого порядку призводить до крайньої емоційної напруженості під виглядом холодно розрахунку", – підсумував він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гасан Гусейнов заявив, що російський політик Володимир Жириновський і пропагандист Дмитро Кисельов впізнали себе в його вираженні про "убогу і клоачну російську мову". 29 жовтня професор у своєму Facebook написав, що "в Москві, з сотнями тисяч українців і татар, киргизів і узбеків, китайців і німців, неможливо знайти нічого на інших мовах, окрім убогої і клоачної російської". Цей пост підірвав весь російський інформаційний простір, Гусейнова звинуватили в русофобії і вимагали публічних вибачень.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Російська воєнна загроза
Особи
Володимир Путін Володимир Жириновський Геннадій Зюганов
Місце
Росія
Теги
російська мова Новини Росії
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Чур ка умничает. Назовите хоть одного известного писателя-азера.
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