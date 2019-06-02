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Кавказці по-звірячому вбили найманця Путіна: опубліковано фото і відео

1.1тЧитати матеріал російською

На півночі Москви група уродженців Кавказу по-звірячому вбила бійця ГРУ Микиту Бєлянкіна з позивним "Кадет", вдаривши ножем в серце.

За даними Telegram-каналу War Gonzo, єфрейтор з Новосибірську загинув у нерівній бійці з 10 хлопцями, які повалили його на землю і добили смертельним ножовим пораненням (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Микита Бєлянкін йшов із дівчиною вулицею в селі Путілково, яка знаходиться прямо у МКАД. Хлопець побачив, як біля пабу "БірХаус" натовп із 10 осіб кавказької зовнішності лупцював двох слов'ян. Микита вирішив заступитися за хлопців, яких у нерівній бійці вже повалили на землю і забивали ногами. Однак заклики з'ясовувати стосунки в справедливому бою привели до того, що агресія натовпу перемкнулася на нього. Микиту збили з ніг і вбили ударом ножа в серце", – йдеться в повідомленні.

Микита Бєлянкін

Микита Бєлянкін

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Уточнюється, що один з хлопців, за яких заступився Бєлянкін, вижив і був госпіталізований, інший – отримав ножове поранення. Одним з поранених виявився боєць ГРУ Олександр Орлов. Він розповів у коментарі Telegram-каналу Readovka, що погано пам'ятає хронологію подій.

Микита Бєлянкін в Сирії

Микита Бєлянкін в Сирії

"Удар ножем, і я вже тримаю свої кишки", – сказав він, додавши, що нападниками бійки були кавказці, а співробітники бару знали їх.

У вбитого був із собою травматичний пістолет, з якого він розстріляв два магазини, але кавказців це не зупинило.

Загиблий в РФ Микита Бєлянкін

Загиблий в РФ Микита Бєлянкін

Кавказці по-звірячому вбили найманця Путіна: опубліковано фото і відео

Загиблий був учасником бойових дій в Сирії у 2016-2017 роках, за що був представлений до урядових нагород.

Бєлянкін завершив службу в спецназі ГРУ кілька місяців тому, а відслужив за контрактом чотири роки. Друзі також розповіли, що до цього спецназівець збирався вступати в артилерійський коледж у Смоленську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2015 році в Ростові-на-Дону група кавказців розігнала десантників на день Військово-повітряних військ РФ. А в 2012 році особи кавказької зовнішності напали на відомого актора театру і кіно Олексія Дєвотченка в московському метро.

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Тема
Кримінал
Місце
Росія
Тег
вбивство
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
то есть кавказцы так просто разобрались с бойцами "спецназа" ГРУ...? и где-в центре Москвы...шо-то тут не так...
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