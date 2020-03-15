Скандальна блогерка Діденко показала, як "виходить у вікно" з дітьми на руках

Російська блогерка Катерина Діденко, чий чоловік загинув на вечірці із сухим льодом, поскаржилася на цькування в мережі.

На своїй сторінці в Instagram в форматі сторіз вона опублікувала ролик, показавши, як "виходить у вікно" разом зі своїми двома дітьми (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Блогерка Діденко показала, як виходить у вікно разом з дітьми Колаж

На зазнятих кадрах блогерка стоїть із дітьми на руках. На тлі грає сумна пісня. Далі вона з малюками розвертається спиною до камери і йде до вікна, а потім – встає на підвіконня.

Жінка також помістила на ролик деякі коментарі хейтерів. У наступній сторіз вона показала дулю, підписавши: "Хрін вам! Не дочекаєтесь".

"І перш ніж вішати ярлики на людей, дочекайтеся результатів слідства", – додала Діденко.

Обережно! Нецензурна лексика!

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Діденко написала, що чоловік "зробив їй подарунок", оскільки помер не на її день народження, а на наступний день.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.