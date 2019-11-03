Катував людей електрошокером: племінник Кадирова пояснив "неадекватну поведінку"

Колишній мер Грозного Іслам Кадиров – племінник голови республіки Рамзана Кадирова, вибачився за те, що катував людей електрошокером.

Свою "неадекватну поведінку" він пояснив у бесіді з журналістом телерадіокомпанії "Грозний" Чінгізом Ахмадовим, повідомляє "Медуза". Це сталося після того, як проти Іслама Кадирова почали розслідування в Чечні.

"Мені немає виправдання, я на сто відсотків винен. Я готовий понести покарання за свої помилки, але я зробив це не зі злості, не в корисливих цілях, а для того, щоб допомогти людям, які стали жертвами аферистів", – заявив Кадиров.

Іслам Кадиров

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Колишній чиновник назвав свою поведінку у спілкуванні з підозрюваними "неадекватною і неналежною", пославшись на наслідки кількох ДТП.

"Мені 29 раз робили наркоз, говорили пройти лікування і реабілітацію, але я думав, що чиню правильно, допомагаю людям. Сьогодні усвідомлюю, що це було не так. Така поведінка не личить жодному з членів команди Кадирова. Мені перед собою сьогодні соромно", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чечні почали розслідування проти племінника Кадирова.

Напередодні місцеве телебачення Грозного опублікувало 12-хвилинний сюжет про причини звільнення Кадирова з посади мера столиці Чечні у 2015 році.

Особиста прес-служба Кадирова нібито передала журналістам близько восьми годин секретного відео. На кадрах Кадиров кричить на жінку і б'є її електрошокером, намагаючись домогтися від неї визнання.

На інших кадрах охорона мера заламує руки чоловікові, що не заплатив податки, – той поскаржився на грубе поводження Кадирова.

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