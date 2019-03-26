Катували перед смертю: з'ясувалися моторошні деталі загибелі групи Дятлова

Туристів, які таємничо загинули на перевалі Дятлова в 1959 році, могли катувати перед смертю.

Таку думку висловив судмедексперт, доцент кафедри судової медицини Російського національного дослідницького медичного університету ім. Пирогова Едуард Туманов, який відвідав перевал разом із журналістами "Комсомольской правды".

Він звернув увагу на характер травм деяких учасників експедиції, зокрема, опіки ноги у Миколи Тібо-Бриньоля.

Фонд пам'яті групи Дятлова

"У нього втиснутий перелом кісток черепа. Взагалі виключається будь-яка можливість його подальшого пересування. Опік ноги у нього сильний. Майже вся нога обпечена. Внизу найглибші опіки, у напрямку до сідниці глибина зменшується. Значить, нога була у вертикальному положенні, тому що полум'я завжди йде знизу-вгору", — сказав Туманов.

Він не виключив можливості того, що ногу туриста цілеспрямовано підпалювали в той час, як він заліз на дерево.

Таким виявили намет дятлівців учасники пошуків Фонд пам'яті групи Дятлова

Також дослідник оцінив травми учасників групи Дятлова та підкреслив, що з такими каліцтвами люди не змогли б пересувається. Однак, їх тіла знайшли далеко одне від одного та від намету.

"Частину питань для себе я зняв, але з'явилося ще більше загадок. Наприклад, як могли пересуватися деякі людт з отриманими ушкодженнями? У Людмили Дубініної — переломи з другого по сьоме ребро", — зазначив експерт.

"Шість зламаних ребер по трьом анатомічним лініям. Множимо на три — 18 ребер травмованих. У плевральній порожнині кров. Значить, переломи прижиттєві. Була пошкоджена пристінкова плевра. Людина не може ні вдихнути, ні видих зробити в таких умовах. Які перебіжки?!" — продовжив він.

Експедиція "КП" до перевалу КП

"Все-таки хтось їх гнав. Це не вибух, не падіння шматка ракети або метеорита, не дія отруйних бойових речовин, не ведмідь, не лось", — підкреслив Туманов.

На його думку, для того, щоб дізнатися правду про таємницю Дятлова, потрібна ексгумація всіх трупів. Нові методи вивчення останків можуть дати в рази більше інформації.

"Тоді ми зрозуміємо, де були згинальний або розгинальний переломи. Ми зможемо зрозуміти, що трапилося, коли вивчимо характер переломів", — зробив висновок Туманов.

Судмедексперт Едуард Туманов оглядає місце загибелі Ігоря Дятлова КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була висунута версія про те, що учасники групи Дятлова, які загинули в 1959 році в горах Північного Уралу, були хімічно отруєні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.