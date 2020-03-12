Скандальна блогерка Діденко зробила рекламу снодійного на смерті чоловіка

Російська блогерка Катерина Діденко, чий чоловік загинув на вечірці з сухим льодом, зізналася, що чоловік приходить до неї уві сні.

Одкровеннями вона продовжила ділиться на сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскролльте новина до кінця).

"Я сплю тільки завдяки Мелаксену. Без нього немає сну. Мені двічі снився Валя. Хоча раніше ніколи не снився. Я хочу поговорити з ним, але він мовчить і нічого не говорить", – написала Діденко.

Блогерка Діденко влаштувала рекламу снодійного на загибелі чоловіка МедікФорум

Також блогерка поскаржилася, що у неї пропав апетит і доводиться багато пити, щоб підтримувати сили.

Блогерка Діденко розповіла, що їй сниться загиблий чоловік Скріншот

Блогерка Діденко розповіла, що їй сниться загиблий чоловік Скріншот

Блогерка Діденко розповіла, що їй сниться загиблий чоловік Скріншот

При цьому дівчина скористалася особистою трагедією, щоб показати підписникам нові ліки. Діденко розрекламувала на своїй сторінці снодійне.

Блогерка Діденко розповіла, що їй сниться загиблий чоловік Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діденко написала, що чоловік "зробив їй подарунок на день народження, оскільки помер наступного дня".

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