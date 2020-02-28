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28 лютого • оновлено в 22:09
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У Росії день народження блогерки Діденко закінчився смертями

19.3т
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Відома російська блогерка Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро" ледь не загинула в п'ятницю, 28 лютого, святкуючи разом з гостями свій день народження у лазні в Москві.

Про це повідомляється в Telegram-каналі 112 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У результаті отруєння хімічними парами нібито загинула мінімум одна особа і двоє були госпіталізовані. У ЗМІ повідомили ще про 2 постраждалих.

У Росії день народження блогерки Діденко закінчився смертями

У Росії день народження блогерки Діденко закінчився смертями

Рамблер

Трагедія трапилася в закладі на Коломенському проїзді. Чоловік Діденко вирішив влаштувати їй ефектну вечірку на честь 29-річчя і закупив 25 кг сухого льоду для басейну. У розпал вечірки для створення святкового антуражу його висипали в воду. Відбулася хімічна реакція, всі вони отруїлися.

Відзначається, що лід повинен був перетворитися на ефектний пар. Але коли гості стрибнули у воду, то почали синіти і втрачати свідомість. На місце прибули 4 бригади швидкої допомоги.

Спочатку ЗМІ повідомили про смерть блогерки, однак дівчина спростувала все, записавши відеозвернення. Її чоловік Валентин потрапив у реанімацію у вкрай важкому стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в новосибірському кафе (Росія) в розпал вечірки на відвідувачів обвалилася покрівля. В результаті загинула дівчина.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Ірина Кулініч
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Кого цікавить життя мавп?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
"Элитное" росейское дерьмо уже "комментирует"! Фюрер всех троллей, это падло Кормчий. Ну и без шлюхи лины не обходится ни одна помойка! Дежурные по паРРаше! Смирно! Я сказал - стоять смирно, рюзге скот! И молчать, не визжать и не хрюкать, животные кацaпы! Вольно, пшли вон! Оба, быстро побежали - шо стоим, скот?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацaп - не мамонт! Он не вымрет! Он - свинья! Мы его просто вырежем! Смерть этой рюзге сволочи!
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