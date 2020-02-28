Відома російська блогерка Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро" ледь не загинула в п'ятницю, 28 лютого, святкуючи разом з гостями свій день народження у лазні в Москві.

Про це повідомляється в Telegram-каналі 112 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У результаті отруєння хімічними парами нібито загинула мінімум одна особа і двоє були госпіталізовані. У ЗМІ повідомили ще про 2 постраждалих.

У Росії день народження блогерки Діденко закінчився смертями Рамблер

Трагедія трапилася в закладі на Коломенському проїзді. Чоловік Діденко вирішив влаштувати їй ефектну вечірку на честь 29-річчя і закупив 25 кг сухого льоду для басейну. У розпал вечірки для створення святкового антуражу його висипали в воду. Відбулася хімічна реакція, всі вони отруїлися.

Відзначається, що лід повинен був перетворитися на ефектний пар. Але коли гості стрибнули у воду, то почали синіти і втрачати свідомість. На місце прибули 4 бригади швидкої допомоги.

Спочатку ЗМІ повідомили про смерть блогерки, однак дівчина спростувала все, записавши відеозвернення. Її чоловік Валентин потрапив у реанімацію у вкрай важкому стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в новосибірському кафе (Росія) в розпал вечірки на відвідувачів обвалилася покрівля. В результаті загинула дівчина.

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