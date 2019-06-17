Катастрофа в Шереметьєво: розкрилася фатальна помилка екіпажу

Причиною загибелі пасажирів російського літака Sukhoi Superjet 100, що трапилася 5 травня в московському аеропорту Шереметьєво, могли стати відчинені задні двері лайнера.

Такий висновок зробили експерти на підставі попередньої доповіді, опублікованої Міждержавним авіаційним комітетом, передає Baza.

"Задні ліві двері пасажирської кабіни відсутні (згоріли). Важіль навішування знаходиться у відкритому положенні. Планка аварійного трапу знайдена в уламках літака на землі", – сказано в документі.

Sukhoi Superjet 100 echo.msk.ru

Відзначається що дана фраза в доповіді не тлумачиться, однак у фахівців і слідчих є підстави вважати, що відчинення задніх пасажирських дверей спровокувало сильне задимлення салону і швидке поширення вогню, що і призвело до великої кількості жертв.

baza.io

"Бортпровідник, намагаючись врятувати пасажирів, відчинив задні двері – але саме це послужило причиною моментального задимлення салону. Якби задні двері залишалися зачиненими, вогонь і дим проникав би у салон літака набагато повільніше. А так дим затягувало в салон. Пілоти так вентилюють салон – відчиняють задні і передні двері", – зазначив один з експертів.

baza.io

Знайшлося ще одне підтвердження цієї версії: двері в багажний відсік залишалася зачиненими, в результаті чого багажне відділення постраждало не так сильно, як пасажирський салон.

Багажний відсік baza.io

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