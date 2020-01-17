Подали заяву в РАЦС: професор-кат зробив гучне зізнання про вбиту студентку

Професор історії Олег Соколов із Санкт-Петербурга (Росія), який убив і розчленував свою студентку і співмешканку Анастасію Єщенко, розповів про весілля, яке вони планували.
Спогадами він поділився в заочному інтерв'ю "Комсомольской правде". Чоловік також попросив вибачення у сім'ї дівчини.
"Я каюсь і в тому, що я зробив. Не хочу говорити про Анастасію погане навіть для свого захисту. Моєму горю немає розради. Ще раз приношу свої вибачення її сім'ї. Я неодноразово просив мого адвоката Олександра Почуева передати це всім. Я дуже шкодую про те, що трапилося, але не прошу мене вибачити. Прощення тут не доречне. Прошу лише одне – не дати злим язикам перетворити нашу трагедію на ток-шоу", – заявив він.
зробив гучне зізнання про вбиту студентку
Московський комсомолець
"Наша різниця у віці взагалі не відчувалася. Я розмовляв із розумною колегою, з рівною собі. Також і вона говорила зі мною, ніби ми були однодумцями. В перший вечір нашого спілкування я ні разу не доторкнувся до неї, жодним чином не натякав ні на найменші інтимні теми, так поводила себе і вона. З самого початку для мене це був не просто маленький роман, тому що я бачив наскільки ця дівчина була сильною, розумною і чистою. Скоро ці відносини перетворилися на велике, сильне, справжнє кохання, причому взаємне", – розповів він про роман з Єщенко.
За словами Соколова, вже після місяця стосунків дівчина заговорила про шлюб.
"Після Нового 2018 року дружина пішла вже остаточно, а Настя переселилася до мене додому. Через якийсь час її за довгу відсутність виселили з гуртожитку університету. Ми стали жити фактично як чоловік і дружина. Восени 2018 роки ми з Ганною офіційно розлучилися, а в 2019 році подали з Настею заяву в РАЦС. Одруження мало відбутися 3 жовтня 2019 року. Однак потім у нас було багато витрат", – додав він.
Весілля, за словами Соколова, перенесли на кінець квітня 2020 року через брак коштів. "Раніше, здавалося б, все в наших відносинах було ідилією, яку можна знайти хіба що в романах. Так практично і було до того моменту, коли ми почали жити разом", – висловився історик. За його словами, далі дівчина перетворилася на "злісну істоту з казки".
Нагадаємо, останки Єщенко були знайдені через місяць пошуків 26 грудня.
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На допиті Соколов розповів, що дівчину вбив із дрібнокаліберного обріза і сховав тіло у своєму будинку.
Соколов спершу стверджував, що вистрілив із гвинтівки під час сварки через ревнощі студентки до дітей коханого від попередніх шлюбів. Однак з'ясувалося, що смерть настала уві сні – о 2:00 ночі.
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Пізніше у мережу потрапило відео, на якому видно, як Соколов позбувався тіла вбитої ним студентки.
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