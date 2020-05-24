Російські еліти почали сумніватися в можливості президента РФ Володимира Путіна ефективно керувати країною.

Про це заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов.

Володимир Путін і Михайло Касьянов

"Хоч бюджетні резерви і величезні, але при кризі їх вистачить роки на півтора-два. Навіть путінські міністри визнають. І ось тоді почнуться глибокі сумніви: "А цар справжній?" Чи зможе він захистити свої еліти, які мають доступ до годівлі. Вони почнуть ставити один одному такі питання. Поки що ми перебуваємо в глибині темряви, де Путін розпоряджається долями народів по повній. Громадяни поки терплять", – зазначив він.

За словами Касьянова, тезу про те, що "Путін для Росії – це погано, але альтернативи немає", його пропаганда насаджує в уми людей вже 20 років.

"Вони створили таке відчуття і уявлення. Так, багато путінських прихильників і шанувальників вже зараз визнають, що не люблять і деякі навіть ненавидять його. Але при цьому говорять: "Що робити? Заміни-то немає, а хто замість нього?" – розповів експрем'єр.

На питання, хто зараз може бути альтернативою Путіну, він відповів, що мова повинна йти не про особистості, а про групу людей.

"Питання в об'єднанні групи розумних людей, які знають, що треба робити з країною і готові взяти на себе відповідальність. Така група буде сформована за одну-дві ночі. Це невелика проблема", – підкреслив Касьянов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Касьянов спрогнозував, що до кінця травня-початку червня в Росії оголосять про перемогу над коронавірусом, запланують військовий парад до Дня перемоги і референдум про продовження президентських повноважень Володимира Путіна ще на 16 років.