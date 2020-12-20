Каспаров про хворобу і бункер Путіна: він повністю перестав контролювати ситуацію

Судячи з великої кількості інформаційних зливів про особисте життя російського президента Володимира Путіна, в тому числі про його позашлюбних дітей і зв'язки, виникає відчуття, що він повністю перестав контролювати ситуацію.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав 13-й чемпіон світу з шахів і політик Гаррі Каспаров. За його словами, ці здогадки підтверджує факт, що глава РФ довгий час взагалі не з'являється на людях і сидить в т.зв. бункері.

"Політичний фон в Росії говорить про приховані різноманітні процеси. У диктатурі завжди все відбувається за зачиненими дверима: сутичка бульдогів під килимом. Пішла велика кількість зливів про особисте життя Путіна, його позашлюбних дітей, зв'язки – тобто про гроші. Відчуття, що він повністю перестав контролювати ситуацію", – сказав Каспаров.

На додаток до цього Путін довгий час приховується від громадськості в якомусь бункері, що теж викликає питання.

"Зрозуміло, вірус, у нього все-таки вік такий... У будь-диктатурі здоров'я вождя – одна з головних державних таємниць. Все, що ми чуємо, маємо сприймати зі скептицизмом. А ось стан здоров'я, наскільки воно дозволяє Путіну тримати кермо влади – за численними непрямими ознаками можна припустити, що щось там відбувається. Диму без вогню не буває", – підсумував Каспаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гаррі Каспаров розповів, що Адміністрація нового американського президента Джо Байдена підтримає Україну в протистоянні з Росією, а політика по відношенню до Кремля у США буде досить жорсткою.